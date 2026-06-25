İzmir\'de 15 Temmuz hazırlıkları ortak akılla yürütülüyor

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı hazırlıkları, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın himayelerinde, Vali Yardımcısı Erkan Karahan başkanlığında, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen toplantıda; odalar, borsalar, mesleki birlikler, konfederasyonlar, federasyonlar, dernekler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. Yaklaşık 50 kurum ve kuruluşun katılım sağladığı toplantıda, temsil edilen yapıların toplamda 500'ün üzerinde sivil toplum kuruluşunu kapsadığı ifade edildi. Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine de 500'ü aşkın sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılım göstermesi bekleniyor.

Toplantıda, 15 Temmuz'un anlam ve önemine yakışır bir program hazırlanması amacıyla fikir alışverişinde bulunulurken, kurumlar arasında görev paylaşımı ve koordinasyon konuları da değerlendirildi.

Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik alanının hazırlanması ve elektrik altyapısına destek sağlanacağı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise gıda güvenliği ve denetim hizmetlerinin yürütüleceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, 2025 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katkı sunan ve organizasyona destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine Sayın Valimiz Dr. Süleyman Elban tarafından teşekkür belgeleri takdim edildiği hatırlatıldı. Bu anlamlı uygulamanın, gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmalara verilen değerin ve kamu ile sivil toplum arasındaki güçlü iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Gönüllülük esaslı

Toplantının dikkat çeken yönlerinden biri ise sivil toplum kuruluşlarının sürece tamamen gönüllülük esasıyla katkı sunması oldu. Federasyonlar, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları herhangi bir maddi destek almadan, kendi imkanları ve öz kaynaklarıyla organizasyona destek veriyor. İzmir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, milli birlik ve beraberliği güçlendiren etkinliklerde gönüllülük bilinciyle aktif rol almayı sürdürüyor.

İzmir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yalnızca özel günlerde değil, yıl boyunca sosyal dayanışma, toplumsal birlik ve ortak sorumluluk anlayışıyla birçok çalışmada aktif rol aldığı biliniyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıklarında da aynı anlayışla hareket edilmesi, kamu kurumları ile sivil toplum arasındaki güçlü iş birliğinin önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Toplantının sonunda, etkinliklerin birlik, beraberlik ve demokrasi ruhuna yakışır şekilde gerçekleştirilmesi konusunda ortak irade ortaya konulurken, organizasyonda emeği geçen tüm kamu kurumlarına, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne ve gönüllü katkılarıyla sürece destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edildi. Bu güçlü iş birliğinin, İzmir'de kamu ile sivil toplumun ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin en güzel örneklerinden biri olduğu vurgulandı. - İZMİR