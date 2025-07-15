İzmir\'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde şehitler dualarla anıldı. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yılında darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak için İzmir'de tören düzenlendi. Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleşen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından okunan dua ile devam etti. Programda daha sonra Vali Elban anı defterini imzaladı.

Konuşmanın ardından İzmir Valisi Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, Vali Elban şehit yakınları ile sohbet etti. - İZMİR