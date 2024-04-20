İzmir\'de 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Başlıyor

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin 30 ilçesinde 30 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. İzmir'in ilçelerinde düzenlenecek "Gezici Çocuk Şenlikleri"'nin yanı sıra 23 Nisan'da ise binlerce çocuk Kültürpark'ta Çoçuk Şenliği'nde buluşucak. 23 Nisan günü kentte toplu ulaşım araçları, 22-28 Nisan tarihlerinde de İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerine ücretsiz olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. "İzmir'in Dört Bir Yanında Şenlik Var" temasıyla 30 gün boyunca 30 ilçede düzenlenecek "Gezici Çocuk Şenlikleri" programlarında pandomin, sihirbaz gösterileri, konserler, dans ve tiyatro gösterileri gibi etkinlikler yer alıyor. 23 Nisan'da ise binlerce çocuk Kültürpark'ta düzenlenecek Çoçuk Şenliği'nde bir araya gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmetleri (İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT, TRAMVAY) 23 Nisan Salı günü ücretsiz hizmet verecek. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak ağırlayacak.
KÜLTÜRPARK'TA ŞENLİK
Kültürpark'taki Çocuk Şenliği 23 Nisan Salı günü saat 12.00'de başlayacak. Kaskatlı Havuz yanında düzenlenecek programda 12.00 ile 15.00 arası çocuklar için çadır etkinlikleri yapılacak. Saat 13.00-17.00 arasında konserlerin, sihirbaz ve dans gösterilerinin yer alacağı sahne etkinlikleri düzenlenecek. Açık alan etkinlikleri de saat 12.00-15.00 arasında yapılacak. Çocuklar kukla gösterileri, spor etkinlikleri, sokak oyunları, oyun parkuru, gezici kütüphane gibi birçok etkinliğe katılabilecek.
ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİKLİ TİYATRO GÖSTERİMLERİ
27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çağdaş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle "Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu" Atatürk Oratoryosu'nu sunacak. Etkinlik ücretsiz yapılacak. 24 ve 26 Nisan tarihlerinde ise Kültürpark Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 19.00'da çocuklar ve aileleri için ücretsiz müzikli tiyatro gösterileri olacak. Çocuklar, 24 Nisan'da Kral Şakir : Kapadokya Macerası, 26 Nisan'da ise Maşa ile Koca Ayı gösterierine katılabilecek.
ÇOCUKLARLA "DÖNÜŞÜM AİLE KAMPI" OLİVELO'DA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından ilki düzenlenecek Dönüşüm Aile Kampı Güzelbahçe Olivelo Yaşayan Parkı'nda yapılacak. Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkından hareketle, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşam için atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve dönüştürülmesi bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek kampta 8-9 yaş grubu öğrencileri ve aileleriyle birlikte Atıksız Yaşam Atölyeleri, Doğa Yürüyüşü, Yoga, Kuş Gözlemi, Kaçeli Koyunlarla Tanışma, Eko-Pinsel Perspektif: Geri Dönüşüme Odaklı Sanat Atölyesi, Geri Dönüşüm Müzik Aletlerinin Hikayesi ve Müzik Dinletisi olmak üzere pek çok etkinlikte yer alacak.
Son Dakika › Yerel › İzmir'de 23 Nisan Çocuk Şenlikleri Başlıyor - Son Dakika
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
AK Parti Antalya İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. İl Başkanı Ali Çetin, Gazze'deki Müslümanları ve Filistin halkını unutmamaları gerektiğini belirtti. Çetin, seçimlerde Antalya halkının kendilerine muhalefet görevi verdiğini ve belediye başkanlarının vaatlerini takip edeceklerini söyledi. Programa AK Parti milletvekilleri, MKYK üyeleri ve partililer katıldı.
Güney Kore'de halk, 4 yıl boyunca görev yapacak Ulusal Meclis üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Seçime yaklaşık 29.4 milyon kişi katıldı ve oy kullanma işlemi sona erdi. Resmi sonuçların ilerleyen saatlerde kesinleşmesi bekleniyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. Görevi süresince esnafı her zaman ziyaret edeceğini söyleyen Başkan Kotan, yerel seçimlerde kendisine destek veren esnafa da teşekkür etti.
Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta kent protokolünün yoğun katılımıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri yapıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan önderliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Boyabat ilçesinde ise AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in konuşmasıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde, 2024 Çin Jiamusi Hanjiang Festivali başladı. Festivalde, yerel halkın nehre bağırarak yeni yılın bereketi ve iyi balık hasadı için dua ettiği eski bir gelenek olan 'Hanjiang' ritüeli gerçekleştiriliyor. Ayrıca festivalde Şaman dansları, hikaye anlatıcılığı ve diğer performanslar da sergileniyor. Hanjiang Festivali, balıkçı ve avcı toplulukları tarafından kutlanan geleneksel bir kutsama törenidir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'a ziyaret gerçekleştirerek Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayramını kutladı. Bakan Bayraktar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü tebrik etti ve Hatay'ın hızlı bir şekilde yaralarını saracağını söyledi.
Düzce'de yaşadığı mahalle sakinlerinin ısrarlarıyla 15 yıl önce adaylığını koyduğu muhtarlığı 4. döneminde de kazanan 63 yaşındaki Hanife Gür, hizmet azmi ve her yaştan insanla kurduğu muhabbetle örnek yöneticilik sergiliyor. Gür, semt pazarı ve kadınlar için el emeği pazarının kurulması, lise ve üniversite öğrencileri için kursların açılması, oyun parkı ve spor sahalarının yapımı gibi sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında hizmetlerin getirilmesi çabalarıyla mahalle sakinlerinin takdirini ve sevgisini kazandı.
CHP Çanakkale İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, tüm vatandaşların bayramını kutladı ve değişimin gücüyle ayağa kalkan CHP'nin Türkiye'de de ayağa kalkacağını belirtti. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz ve Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun da katıldı.
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