İzmir'in Karabağlar İlçesinde Çıkan Yangında 6 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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İzmir'in Karabağlar İlçesinde Çıkan Yangında 6 Kişi Tahliye Edildi

30.06.2026 17:18  Güncelleme: 18:34
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Karabağlar'da 7 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Tahliye edilen 6 kişiden 4'üne olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi hastaneye sevk edildi.

(İZMİR) - Karabağlar'ın Üçkuyular Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Güvenli şekilde tahliye edilen 6 kişiden 4'üne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Karabağlar ilçesi Üçkuyular Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı'nda bulunan 7 katlı bir apartmanın 6. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kısa sürede bitişikteki daireye de yayıldı.

Alınan ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 22 metrelik merdivenli araç, 42 metrelik iki merdivenli araç, 15 ton kapasiteli su tankeri, 4 arazöz, 1 AKS ambulansı ve 30 personelle kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin diğer dairelere ve çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Yangın sırasında dairede bulunan 3 kişi ile apartmanda dumandan etkilenen 3 kişi ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Ekipler tarafından tahliye edilen 6 kişiden 4'üne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Karabağlar, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'in Karabağlar İlçesinde Çıkan Yangında 6 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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