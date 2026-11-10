İzmir'de 88. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda hayat 09.05'te durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de 88. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda hayat 09.05'te durdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de 88. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı\'nda hayat 09.05\'te durdu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de 88. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı\'nda hayat 09.05\'te durdu
Haber Videosu

İzmir'de Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 88'inci yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda resmi anma programı düzenlendi; protokol Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde kentte iki dakikalığına hayat durdu, İzmirliler saygı duruşuna katıldı.

İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te hayat adeta durdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törende protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve ardından saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 88'inci yıl dönümünde İzmir'de hayat durdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce gün boyu devam edecek Ata'yı anma etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi anma programı ile başladı. Törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, rektörler, ordu ve emniyet mensupları, öğrenciler ve çok sayıda İzmirli katıldı. Saatler, Ata'nın hayata gözlerini yumduğu 09.05'i gösterdiğinde, İzmir'de iki dakikalığına hayat durdu.

Sürücüler kornalarıyla eşlik etti

İzmirliler, yağışlı havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Meydandan yükselen sirenlere İzmir Körfezi'ndeki gemiler ve trafikte duran sürücüler kornalarıyla eşlik etti. Türk bayrakları yarıya indirildi. İzmirliler iş yerlerinde, okullarında ve evlerinde saygı duruşunda bulunarak Ata'ya duydukları özlem ve bağlılığı gösterdi. Kentin dört bir yanı Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet MeydanıYerel HaberlerGüncelİzmirYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
11:25
Trump devreye girdi Nvidia CEO’sunun yasak aşkına FBI soruşturması
Trump devreye girdi! Nvidia CEO'sunun yasak aşkına FBI soruşturması
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:25
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 11:56:17. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir'de 88. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda hayat 09.05'te durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android