İzmir\'de 88. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı\'nda hayat 09.05\'te durdu

İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te hayat adeta durdu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törende protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve ardından saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 88'inci yıl dönümünde İzmir'de hayat durdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce gün boyu devam edecek Ata'yı anma etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi anma programı ile başladı. Törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, rektörler, ordu ve emniyet mensupları, öğrenciler ve çok sayıda İzmirli katıldı. Saatler, Ata'nın hayata gözlerini yumduğu 09.05'i gösterdiğinde, İzmir'de iki dakikalığına hayat durdu.

Sürücüler kornalarıyla eşlik etti

İzmirliler, yağışlı havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Meydandan yükselen sirenlere İzmir Körfezi'ndeki gemiler ve trafikte duran sürücüler kornalarıyla eşlik etti. Türk bayrakları yarıya indirildi. İzmirliler iş yerlerinde, okullarında ve evlerinde saygı duruşunda bulunarak Ata'ya duydukları özlem ve bağlılığı gösterdi. Kentin dört bir yanı Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.