(İZMİR) - İzmir merkezli operasyon kapsamında tutuklanan 4 avukattan Erdoğan Akdoğdu'nun tahliyesine karar veren hakimin, diğer 3 avukatın tutukluluğuna yapılan itirazları inceleyeceği sırada Adalet Komisyonu kararıyla değiştirildiği belirtildi. Yeni görevlendirilen hakim, 3 avukatın tutukluluğuna yapılan itirazları reddetti. İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, hakim değişikliğine tepki gösterdi.

İzmir merkezli operasyon kapsamında 17 Kasım'da gözaltına alınan, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu 6 kişiden 4'ü, 19 Kasım'da tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ÇHD İzmir Şube Sekreteri Veysi Çetin ile avukatlar Erdoğan Akdoğdu, Yemen Cankan ve Bahattin Özdemir, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Tutukluluk kararlarına yapılan itirazları incelemekle görevli İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, bugün Erdoğan Akdoğdu'nun tahliyesine karar verdi. Akdoğdu'nun tahliyesine karar veren hakimin, diğer 3 avukatın dosyalarını incelemeye başlayacağı sırada Adalet Komisyonu kararıyla dosyalardan el çektirildiği ve nöbetçi 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne başka bir hakimin görevlendirildiği belirtildi. Yeni görevlendirilen hakim, Veysi Çetin, Yemen Cankan ve Bahattin Özdemir'in tutukluluğuna yapılan itirazları reddetti.

"BİR HUKUK GARABETİ YAŞANDI"

İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, hakim değişikliğine tepki göstererek şunları söyledi:

"Bundan birkaç gün önce ne yazık ki meslektaşlarımız mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklanmışlardı. Meslektaşlarımızın serbest bırakılmasına yönelik çağrılarımızı kamuoyu nezdinde ısrarla dile getirdik. Bugün mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklanan meslektaşlarımızın tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlara ilişkin olarak bir hukuk garabeti yaşandı. Öncelikle tutukluluğa itiraza bakan mahkeme, beş aylık evladı bulunan Erdoğan(Akdoğdu) meslektaşımızın serbest bırakılması yönünde bir karar verdi. Bu karara sevinmişken ve diğer meslektaşlarımızın da tutukluluk kararına itirazdan dolayı serbest bırakılmaları yönünde içimizde bir umut doğmuşken ne yazık ki hakimlik teminatı ilkesine aykırı bir şekilde bir anda itiraza bakan hakim değiştirildi ve diğer üç meslektaşımızın tutukluluğuna itirazlar reddedildi."

"BİR GÜNDE HAKİMLERİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

Hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini belirten Sökmen, şöyle konuştu:

"Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır. Toplum vicdanında bu şekilde bir yara açarsanız, hukuka güveni sarsarsanız bu, ülkemizin menfaatine değildir. Buradan karar mercilerinde bulunan herkese sesleniyorum: Avukatlık mesleği sadece tek başına bir tutuklama gerekçesi yapılamaz. Avukat, herkesi savunmakta özgürdür. Sadece mesleki faaliyetlerinden dolayı ya da temel hak ve özgürlükleri savunma gerekçesiyle meslektaşlarımızı tutuklayamazsınız. Hakimlik teminatına aykırı şekilde kararlarla bir günde hakimleri değiştiremezsiniz. Meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz. Tüm meslektaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadelemiz sürecek ve hep birlikte bir kere daha haykırıyoruz ki savunma susmadı, susmayacak."