İzmir'de Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Düzenlendi

İzmir\'de Atatürk\'ü Anma Yürüyüşü Düzenlendi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında İzmir'de 350 metrelik Atatürk posteri ile 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay önemli mesajlar verdi.

10.11.2024 17:48  Güncelleme: 17:53
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İzmir'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında 350 metrelik Atatürk posteri ile "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında tüm ülkede anılıyor. İzmir'de saat 09.05'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan resmi anma töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, 350 metrelik Atatürk posteri ile "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay'ın ev sahipliğindeki yürüyüşe milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerin başkanları ile temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Alsancak Limanı'ndan başlayan yürüyüşe katılanları, Cumhuriyet Meydanı'nda gönüllüler tarafından oluşturulan "İzmir Ata'sının İzinde" koreografisi karşıladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlemle andıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bir ulus düşünün tam 86 yıldır aynı gün, aynı saatte sirenler eşliğinde ölen. Bir ulus düşünün tam 86 yıldır aynı gün yeniden doğan. Bir ulus düşünün sonsuza kadar yaşayacak olan. Bir lider düşünün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen. Yaşadığı kısacık hayatta ulusunun payidar kalması için bir liderin yapabileceği en muhteşem şeyleri yapan. Bir lider düşünün, dünyanın tüm mazlum milletlerine ilham olan. Sensizliğin 86. yılında kurduğun cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür evlatları olarak bizler sonsuz hatıratının huzurunda tarifsiz bir özlemle duruyoruz" dedi.

Başkan Tugay, Atatürk'ün açtığı yolda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Bu ülkeyi senin tarif ettiğin seviyeye getirmeye mecburuz. Ey şehrimize 'güzel İzmir' diyen en kıymetli hemşehrimiz. Senin 'güzel İzmir' dediğin bu aziz şehrin fikri hür, vicdanı hür temiz kalpli insanlarının belediye başkanı olarak sorumluluğumun farkındayım. Bu yolda çalışırken, senin ilke ve devrimlerine son nefesime kadar bağlı kalacağım. Şehrimiz adına sana söz veriyorum. Ahlaka, bilime, halk ve yurt sevgisine sıkı sıkıya sarılacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacağız. Ant olsun ki çok çalışacağız, akılla çalışacağız, inançla, vicdanla ve umutla çalışacağız ve bize emanet ettiğin bu güzel ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne taşıyacağız. Yolun yolumuzdur, özlemin ise sonsuz" diye konuştu.

Programın sonunda Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Atatürk'ü Anma Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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