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İzmir'de yılbaşında binlerce polis görev alırken, Konak ilçesindeki ATV'li polisler de denetim yaptı - Son Dakika
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İzmir'de yılbaşında binlerce polis görev alırken, Konak ilçesindeki ATV'li polisler de denetim yaptı

İzmir Valiliği koordinesinde binlerce polis görev alırken, Konak ilçesindeki ATV'li polisler de yılbaşı denetimlerini sürdürüyor. 11 ATV'li polis, özellikle Alsancak 1. Kordon gibi yerlerde etkin şekilde görev yapıyor ve bugüne kadar 15 bin kişinin sorgusunu gerçekleştirerek 50 kişiyi yakaladı.

İzmir\'de yılbaşında binlerce polis görev alırken, Konak ilçesindeki ATV\'li polisler de denetim yaptı
31.12.2023 - 22:38,
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İzmir'de yılbaşında binlerce polis görev alırken, Konak ilçesindeki ATV'li polisler de denetim yaptı.

İzmir Valiliği koordinesinde kolluk kuvvetleri, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak için yılbaşı gecesi sahada çalışmalarını yürütüyor. Kentte 781 noktada 8 bin 113 emniyet personeli uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Konak ilçesinde 15 gün önce göreve başlayan ATV'li polis ekipleri de Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'nun talimatları doğrultusunda yeni yılda denetim ve uygulamalarını sıklaştırdı. 11 ATV'li polis, özellikle araç trafiğine kapalı olan ve sadece yayaların bulunabileceği Alsancak 1. Kordon gibi yerlerde hareket kabiliyeti nedeniyle daha etkin şekilde görev yapıyor. Bugüne kadar 15 bin kişinin sorgusunu gerçekleştiren ATV araçlı polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 50 kişiyi yakaladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ATV'li polisler, özellikle yeni yılda sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışmalarını sürdürecek. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de yılbaşında binlerce polis görev alırken, Konak ilçesindeki ATV'li polisler de denetim yaptı - Son Dakika
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