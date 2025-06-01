İzmir'de Bayram Öncesi Bıçak Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Bayram Öncesi Bıçak Yoğunluğu

İzmir\'de Bayram Öncesi Bıçak Yoğunluğu
01.06.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na yaklaşırken, İzmir'de bıçak bileme ustaları yoğun talep ile karşılaşıyor.

Kurban Bayramı öncesi İzmir'de bıçakçılarda yoğunluk arttı. Kemeraltı çarşısındaki ustalar, vatandaşların bıçaklarını bayrama yetiştirebilmek için aralıksız mesai yapıyor.

Kurban Bayramı'na az bir süre kalırken, bıçak bileme ustalarının da telaşı başladı. Bayram öncesi bıçaklarını bilenmek üzere getiren vatandaşlar yoğunluk oluştururken, ustalar da taleplere yetişebilmek için aralıksız çalışıyor.

Bıçak bileme ustası Süleyman Akdemir, son günlerde çok fazla bileme talebi aldıklarını ve buna göre siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bilinçli kişilere bıçak bileme yaptırın"

Kurban Bayramı yoğunluğundan dolayı günde yaklaşık 200-250 arası bıçak bileme işlemi yaptıklarını dile getiren Akdemir, "Kurban Bayramı yaklaştığında, her sokakta bir bilemeci görülüyor; taşını alan vatandaşlar bıçakları bilemek için geliyor. Ama bu bileme öyle hemen yapılabilecek, bir taş alıp sokakta olacak iş değil. Bu işlem sonucunda bıçakların suyu kaçıyor, açıları bozuluyor. Sizin çalışma formunuza çok etki ediyor. O yüzden bıçakları bilinçli kişilere biletmek gerek. Bıçağı bileme yaparken ısı işlemini bozmadan, ağız açısını haleli bir şekilde bilemeden aynı açıyla bilecek, kaliteli bıçağı bilen kişilere gidilmesi gerekiyor. Bıçağın 70-80 derecenin üzerinde olması gerekiyor. Buna dikkat eden çok az kişi var" ifadelerini kullandı.

Kurban bıçakları 500 TL'den başlıyor

Kurban bıçaklarının çok aşırı sert ve çok yumuşak olmaması gerektiğine dikkat çeken Akdemir, "Kurban bıçakları fiyatları 500 TL'den başlıyor. Bu, özel istek üzerine göre bin TL, bin 500 TL'ye olabiliyor. Piyasada 20 - 30 bin TL'ye kadar çıkan bıçaklar da bulunuyor. Bıçak fiyatları yaptığımız işçiliğe göre değişiyor. Piyasada 50 TL'ye, 100 TL'ye de bıçak satılıyor ama bunları kalitesiz oldukları için kurban kesimlerinde önermiyoruz. Çünkü hayvana kesim esnasında eziyet olabiliyor. Hem de kesim sonrası kullanımda kullanıcıda kesememe sorunu oluyor. Yani bıçaklar çok hızlı köreliyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kemeraltı, Ekonomi, Kurban, Yerel, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Bayram Öncesi Bıçak Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:30:38. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Bayram Öncesi Bıçak Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.