Bayram öncesi zabıtadan sıkı denetim

24.05.2026 11:13  Güncelleme: 11:28
İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Ruhsat, şoför tanıtım kartı ve güvenlik kurallarının kontrol edildiği denetimlerde en sık ihlal şoför tanıtım kartı eksikliği olarak belirlendi. Ekipler bayram boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Şehirlerarası Otobüs Terminali başta olmak üzere Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, taksi, minibüs ve servis araçlarının çalışma ruhsatları, şoför tanıtım kartları ve araç içi güvenlik şartlarını kontrol etti. Ayrıca araçlarda standart dışı korna ve ses sistemleri, kirli ve yırtık koltuklar, eksik koltuk sayısı, durak harici bekleme ve araç içinde sigara içilmesi gibi ihlaller de denetlendi.

En fazla ihlal şoför tanıtım kartında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, ekiplerin bayram süresince 7 gün 24 saat sahada olacağını belirterek, "Yolcuların can ve mal güvenliği, hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi için denetimlerimizi artırdık" dedi. Taksilerde taksimetre kullanımı, kısa mesafe yolcu almama ve yolcu ayrımı yapılıp yapılmadığı da kontrol edilirken, Ertürk en sık karşılaşılan ihlalin şoför tanıtım kartı eksikliği olduğunu söyledi. Bu durumda hem araç sahibine hem de şoföre ayrı ayrı cezai işlem uygulandığını ifade eden Ertürk, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Şikayetler Alo 153'e

Vatandaşların karşılaştıkları ihlalleri 153 Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne bildirebileceği belirtildi. Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak'tan bu yana kent genelinde taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik toplam 3 bin 200 cezai işlem uyguladığı kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

