İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

17.03.2022 23:55
İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de dualar ile eda edildi.

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de dualar ile eda edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla Emir Sultan Türbesi'nde, İyilik İçin İnsanı Uluslararası Yardım Derneği, Kuran Hizmet Derneği, İzmir İmam Hatip Mezunları Derneği'nin ortak çalışmasıyla bir program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Derneklerin ortak çalışmasıyla düzenlenen programda, vatandaşlara yiyecek, içecek ikramının ardından gıda yardımı da yapıldı. - İZMİR

İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

YORUMLAR
500
Berat Kandili'nde eller duaya açıldı Berat Kandili'nde eller duaya açıldı (DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor (DÜZCE-ÖZEL)Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

Berat Kandili, Kuran-ı Kerim, Emir Sultan, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


Son Dakika
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 00:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement