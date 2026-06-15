İzmir'de 'Bin Yıllık Yankı' Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de 'Bin Yıllık Yankı' Konseri

İzmir\'de \'Bin Yıllık Yankı\' Konseri
15.06.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Maarif Orkestrası, zengin repertuvarıyla 'Bin Yıllık Yankı' konserinde muhteşem bir gece yaşattı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ve Korosu, tasavvuftan oyun havalarına kadar uzanan zengin repertuvarıyla düzenlediği "Bin Yıllık Yankı" konserinde sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Tamamen gönüllü öğretmenlerden oluşan kadronun performansı ve semazen gösterisi izleyicilerden tam not aldı.

İzmir'de kültürel mirası sahneye taşıyan özel bir organizasyona imza atıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelen öğretmenlerin oluşturduğu Maarif Orkestrası ve Korosu, "Bin Yıllık Yankı" adlı konserle sahne aldı. Sanatseverlerin salonu hıncahınç doldurduğu geceye, İzmir İl Milli Eğitim Ortaöğretimden Sorumlu Şube Müdürü Nedim Sıtkı Şatır ve çok sayıda davetli katıldı.

Tasavvuftan Barış Manço'ya uzanan müzikal yolculuk

Gecede seslendirilen tüm eserlerin düzenlemesini bizzat yapan İzmir Maarif Orkestrası Şefi İlker Binaz, konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada dinleyicileri asırlık bir kültürel yolculuğun beklediğini ifade etti. Binaz, repertuvarın zenginliğine dikkat çekerek, "Programımıza, Türk müziğinin neredeyse ilk yazılı eserlerinden biri olan çok eski bir eserle başlıyoruz. Ancak aynı konserin içerisinde Barış Manço'nun eseri 'Hal Hal' da var, sufi müzikleri de var, Alevi-Bektaşi deyişleri ve oyun havaları da var. İçerisinde sufizmden düğün havalarına kadar her şeyi bulabileceğiniz, çok çeşitli bir yelpaze sizi bekliyor. Çünkü bunların hepsi bizim bir parçamız ve bizi biz yapan değerler" şeklinde konuştu. Konsere katılamayanların çok şey kaçırdığını belirten Şef Binaz, "Bizi takip etmeye devam etsinler; dinleyicilerimize çok güzel sürprizlerimiz ve harika ters köşelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Semazen gösterisi ve halk oyunlarıyla görsel şölen

Görsel anlamda da zengin bir içeriğe sahip olan gecede, sufi müzikleri bölümünde sahneye çıkan semazenler salonda derin bir manevi atmosfer oluşturdu. Konserin ilerleyen dakikalarında öğretmenlerin sergilediği halk oyunları gösterileri ve solo performanslar geceye damgasını vurdu.

Geçmişten günümüze Anadolu'nun sesini ve ruhunu sahneye taşıyan etkinlik, sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanarak sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, İzmir, Müzik, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 'Bin Yıllık Yankı' Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı
Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Rusya’dan dikkat çeken “Kilit rol“ açıklaması: Erdoğan ve Putin’i işaret ettiler Rusya'dan dikkat çeken "Kilit rol" açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler

15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
11:55
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 16:03:55. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 'Bin Yıllık Yankı' Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.