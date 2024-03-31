İzmir\'de binicilik antrenörü atıyla oy kullanmaya gitti

İzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren, atına binerek oy kullanmaya gitti. Vatandaşların ilgiyle izlediği olayda renkli görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye'de milyonlarca vatandaş bugün yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa koşarken, İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur oylamasında atıyla oy kullanan Faruk Ceren yine renkli görüntülere imza attı. Yaka Mahallesi'nde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren (48), oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde giderken, öğrencisi (12) Karya Kulapa da kendisine atla birlikte eşlik etti. 'Karamel' ve 'Kara İnci' adlı atlarıyla okula giden Ceren, sandığa gidip oyunu da kullandı.
"Atları ön plana çıkarmak istiyoruz"
Oy kullanmaya atıyla giden binicilik antrenörlüğü yapan 48 yaşındaki Faruk Ceren, "Demokrasinin gerekliliklerini bir kez daha yerine getirmek için buraya bir kez daha gelmiş olduk. Burası Yakaköy, bu gördüğünüz birbirinden güzel canlı dostlarımızla tekrar okulumuza kadar geldik. Seçim herkes için hayırlı uğurlu olsun. Burada atları ön plana çıkarmak istiyorum. Farkındalığı bir kez daha yansıtmak için bu birbirinden güzel canlıları herkes sevsin istiyorum" dedi.
Öte yandan, 12 yaşındaki öğrencisi Karya Kulapa da, Faruk Ceren'den eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu böyle bir deneyim yaşadığı için kendini çok şanslı hissettiğini ifade etti. - İZMİR
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