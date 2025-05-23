İzmir'de Boy Kilo Ölçümü Uygulaması - Son Dakika
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Yerel

İzmir'de Boy Kilo Ölçümü Uygulaması

23.05.2025 13:59
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İzmir'de sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapılıyor, hedef yarım milyon kişiye ulaşmak.

İzmir'de sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü uygulaması

İZMİR - İzmir'de Aile Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından vatandaşlara boy kilo endeksi ölçümü yapıldı. Fazla kilosu bulunan vatandaşlar, sağlık personelleri tarafından aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

81 ilde başlatılan yeni program kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, kamusal alanlar ve etkinlik alanlarında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, fazla kilolu bireylerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne yönlendirileceğini ve uygulamayla 10 milyon kişiye ulaşmanın hedeflendiğini, uygulamayla bireylerin sağlık durumlarının yerinde tespiti amaçlandığını belirtmişti. İzmir'de de "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında Aile Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Konak Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşların boy ve kilolarını ölçtü. Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkan vatandaşlar, sağlık personelleri tarafından aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

"Hedef yarım milyon kişi"

12 günde 83 bin vatandaşa boy ve kilo ölçümü yaptıklarını söyleyen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, hedeflerinin yarım milyon kişiye ulaşmak olduğunu söyledi. Kızılelma, "Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki hedefi; 10 Mayıs - 10 Temmuz tarihleri arasında, 2 ay içinde 10 milyon kişiye ulaşarak obezite konusundaki farkındalığı artırmak. Biz de il olarak, bu 2 aylık süre içinde yarım milyondan fazla kişiye ulaşarak boy ve kilolarını ölçüp beden kitle endekslerini hesaplayarak bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu ölçümlerden sonra kişileri yönlendirdiğimiz Obezite Danışma Birimlerimiz var. Bu birimler; 33 ilde, 11 tanesi Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, 22 tanesi İlçe Sağlık Müdürlüklerinde olmak üzere toplam 33 merkezde hizmet veriyor. Bu merkezlerde, biz ücretsiz olarak diyetisyenlerimiz aracılığıyla beslenme danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Bu sunduğumuz hizmetten vatandaşımızın daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz, obezite birçok kronik hastalığın gelişiminde, uzun vadede çok etkili. Kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları engellemek için, kişilerin zamanında bilgilendirilmesi; obezite konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlıklı beslenme sağlanarak ideal kilolarına ulaşmaları amaçlanıyor. Biz, il olarak 12 günde 83 bin kişiye ulaştık. Bu kişileri hem obezite konusunda bilgilendirdik, hem beden kitle endekslerini hesapladık hem de uygun olan kişileri bu merkezlerimize yönlendirdik. Amacımız, daha da hızlanarak yarım milyon kişiyi geçmek" dedi.

Bölgede boy ve kilo ölçümü yaptıran vatandaşlardan Yaşar Caner ise, biraz kilo vermesinin gerektiğini, bunun için de sağlık danışmanıyla görüşeceğini söyledi. Caner, "Biraz kilom var ve sağlık danışmanıyla görüşmemi talep edeceğiz. Bu uygulamayı televizyonda görmüştüm, izledim ama denk gelmemiştik, bu sefer denk geldik. Bir deneyelim dedik ve aldık gerekli bilgileri. Böyle bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Boy Kilo Ölçümü Uygulaması - Son Dakika

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