İzmir'de CHP Örgütlerinden 1 Mayıs Korteji: "Emek, Adalet ve Erken Seçim" Çağrısı

01.05.2026 14:51  Güncelleme: 16:35
(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği 1 Mayıs kortejinde binlerce partili Kültürpark Lozan Kapısı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Kortejde, emek, sosyal adalet ve erken seçim mesajları verildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde kortej yürüyüşü düzenledi. Kültürpark Lozan Kapısı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından sloganlar ve marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Korteje, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partinin il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili katıldı.

Kortejin başlangıcında konuşan Güç, 1 Mayıs'ın Türkiye'de emekçilerin daha güçlü haklara sahip olduğu bir toplumsal düzende kutlanması gerektiğini belirterek, erken seçim çağrısında bulundu.

Güç, "Bugün 1 Mayıs'ı kutluyoruz ama maalesef güçlü olarak 1 Mayıs'ı kutlayan sadece CHP belediyelerinin olduğu yerlerde işçi sınıfının kutalayabildiği bir emek ve barış günü haline geldi. Biz 1 Mayıs'ın toplumda çok daha güçlü, etkili kutlandığı işçi sınıfıyla tüm halkımızın daha mutlu, huzurlu yaşadığı nice 1 Mayıs'lar görmek diliyoruz. O yüzden toplumun daha mutlu olabilmesi için, daha huzurlu, Rafah yaşabilmesi için en yakın zamanda erken seçim olmasını talep ediyoruz. Tüm işçi sınıfının 1 Mayıs'ını kutluyoruz" dedi.

Ardından, Emekçi Hakları ve Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vala Peker tarafından, CHP'nin 10 maddelik emek manifestosu okundu.

Kortej sırasında 9 Eylül Meydanı'nda toplanan DİSK'e bağlı sendika üyeleri de Lozan Kapısı önünde selamlandı. CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri ise madenci baretleriyle yürüyüşe eşlik ederek emek mücadelesine dikkati çekti. Kortej, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs mitingiyle son buldu.

Kaynak: ANKA

Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
İran: Yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze’yi Youtube’den izleyecekler Netanyahu'dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze'yi Youtube'den izleyecekler

16:26
Tedesco’ya Almanya’da büyük şok Ağzı açık kaldı
Tedesco'ya Almanya'da büyük şok! Ağzı açık kaldı
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
15:43
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
15:18
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
