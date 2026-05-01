İzmir'de CHP Örgütlerinden 1 Mayıs Korteji: "Emek, Adalet ve Erken Seçim" Çağrısı

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği 1 Mayıs kortejinde binlerce partili Kültürpark Lozan Kapısı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Kortejde, emek, sosyal adalet ve erken seçim mesajları verildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde kortej yürüyüşü düzenledi. Kültürpark Lozan Kapısı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından sloganlar ve marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

Korteje, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partinin il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda partili katıldı.

Kortejin başlangıcında konuşan Güç, 1 Mayıs'ın Türkiye'de emekçilerin daha güçlü haklara sahip olduğu bir toplumsal düzende kutlanması gerektiğini belirterek, erken seçim çağrısında bulundu.

Güç, "Bugün 1 Mayıs'ı kutluyoruz ama maalesef güçlü olarak 1 Mayıs'ı kutlayan sadece CHP belediyelerinin olduğu yerlerde işçi sınıfının kutalayabildiği bir emek ve barış günü haline geldi. Biz 1 Mayıs'ın toplumda çok daha güçlü, etkili kutlandığı işçi sınıfıyla tüm halkımızın daha mutlu, huzurlu yaşadığı nice 1 Mayıs'lar görmek diliyoruz. O yüzden toplumun daha mutlu olabilmesi için, daha huzurlu, Rafah yaşabilmesi için en yakın zamanda erken seçim olmasını talep ediyoruz. Tüm işçi sınıfının 1 Mayıs'ını kutluyoruz" dedi.

Ardından, Emekçi Hakları ve Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vala Peker tarafından, CHP'nin 10 maddelik emek manifestosu okundu.

Kortej sırasında 9 Eylül Meydanı'nda toplanan DİSK'e bağlı sendika üyeleri de Lozan Kapısı önünde selamlandı. CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri ise madenci baretleriyle yürüyüşe eşlik ederek emek mücadelesine dikkati çekti. Kortej, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs mitingiyle son buldu.