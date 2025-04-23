İzmir'de Çocuklara Bayram Coşkusu: Temsili Koltuk Devrini Derin Taş Yaptı - Son Dakika
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İzmir'de Çocuklara Bayram Coşkusu: Temsili Koltuk Devrini Derin Taş Yaptı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İzmir Çocuk Meclisi Sözcüsü Derin Taş'a devretti. Derin Taş, bayramın önemine dikkat çekerken eğitimle ilgili önerilerde bulundu.

23.04.2025 13:13  Güncelleme: 14:12
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(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak İzmir Çocuk Meclisi Sözcüsü Derin Taş'a devretti.

Egemenlik Evi'nde gerçekleştirilen temsili devir teslim töreninde konuşan Başkan Tugay, çocuklara duyduğu sevgiyi bir baba olarak da dile getirerek, "Toplumda çocuklarla her karşılaştığımızda, onların ihtiyaçları doğrultusunda yapmayı planladığımız her şey bizler için özel birer görev. Atatürk'ün bu günü çocuklara bayram olarak armağan etmesinin anlamını biliyor ve anlıyoruz. Bugün değil, yılın her günü çocuklarımızın bizler için çok değerli olduğunu hatırlayarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın çocuklar"

Makama oturduktan sonra konuşan 6. sınıf öğrencisi Derin Taş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece bir bayram değildir. O, bizim cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve milli egemenliğimizin ilan edildiği çok önemli ve şanlı bir gündür. Bu bayramı değerli ve özel kılan nedenlerden biri de dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olmasıdır. Ayrıca bu bayram, geçmişteki özgürlük mücadelelerimizi ve çocukların geleceğin teminatı olduğunu simgeler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin bizlerin ellerinde şekilleneceğine ve bizlerin yarının büyükleri olduğumuza inanmış, bu yüzden de bu güzel ve onur verici bayramı bizlere armağan etmiştir. Aslında benim de burada bulunmamı sağlayan İzmir Çocuk Meclisi'nde görev yapmak, hem benim için büyük bir ilham kaynağı oldu hem de çok gurur verici bir deneyim yaşattı. Bu yüzden kendi fikirlerimi özgürce ifade edebilmek, kendime güvenmek bana ne kadar değerli olduğumu ve geleceğin benim elimde şekilleneceğine bir kez daha inanmamı sağladı. Bizlerin fikirlerine bu kadar değer verdiğiniz, bizlere böyle güzel etkinlikler sunduğunuz ve ne kadar kıymetli olduğumuzu hissettirdiğiniz için sizlere, hem kendi adıma hem de İzmir Çocuk Meclisi'nde görev yapan tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın çocuklar" diye konuştu.

İzmir'le ilgili bazı öneri ve taleplerini dile getiren Taş, okullarda çevre ve geri dönüşüm konusunda seminerler düzenlenebileceğini belirtti. Taş, "Bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. Birçok okulda öğrenci sayısı fazla, bu da derslerin verimliliğini düşürüyor. Yeni okullar yapılarak sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması, eğitimin niteliğini artıracaktır" dedi.

Başkan Tugay'ın "Eğitim gördüğün okul için özel bir isteğin var mı?" sorusuna ise Taş, "Okulumun bahçesinde sık sık sakatlanmalar yaşanıyor. Bu nedenle çocuklar oyun alanlarını sınırlı kullanabiliyor. Bahçemizin iyileştirilmesini istiyorum" yanıtını verdi.

Bu talep üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan'a talimat veren Tugay, sorunun giderileceği sözünü verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Çocuklara Bayram Coşkusu: Temsili Koltuk Devrini Derin Taş Yaptı - Son Dakika

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