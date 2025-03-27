İzmir\'de Denetimli Serbestlik Protokolleri İmzalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile denetimli serbestlik hizmetleri alanında ayrı ayrı iş birliği protokolü imzaladı.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik programlar doğrultusunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında ayrı ayrı iş birliği protokolü imzalandı. Bu önemli protokoller denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Protokoller ile suç işleme oranlarını azaltmak ve bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek programları sunmak hedefleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile imzaladığı protokoller kapsamında; yükümlülerin meslek edinmeleri, bağımlılıkla mücadele etmeleri, sosyal sorumluluk bilinci kazanmaları için çeşitli eğitim ve iyileştirme faaliyetleri düzenlenecek. Ayrıca, çocuk yükümlülere yönelik özel çalışmalar, denetimli serbestlik personelinin gelişimine yönelik programlar ve sosyal-kültürel etkinliklerle toplumsal uyum süreçleri desteklenecek. Bu önemli iş birlikleri sayesinde, denetimli serbestlik sürecinde olan bireylerin yeniden suç işlememeleri, topluma faydalı bireyler olmaları için çeşitli projeler hayata geçirilecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ege Üniversitesinden kırılgan gruplara sağlık desteği

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ege Üniversitesi arasında imzalanan bir diğer protokol ile kırılgan grup destek bürosuna başvuran mağdurlar ile suça sürüklenen çocukların sağlık hizmetlerine erişimini hızlandırmak hedefleniyor. Protokol, mağdurların ve çocukların sağlık kurumlarına yönlendirilmesi için bir randevu sistemi kurulmasını içeriyor. Ege Üniversitesi, mağdurların ve suça sürüklenen çocukların sağlık hizmetlerine 30 gün içinde erişimini sağlayacak. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise yönlendirilen kişilerin randevularına katılımını takip ederek, sürecin etkinliğini artıracak. - İZMİR