AASSM'de gerçeğini aratmayan tatbikat - Son Dakika
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AASSM'de gerçeğini aratmayan tatbikat

AASSM\'de gerçeğini aratmayan tatbikat
04.07.2026 11:42  Güncelleme: 11:50
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 6,5 büyüklüğündeki deprem ve yangın senaryolarını içeren kapsamlı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Personel, afet anında doğru davranış biçimlerini ve acil durum koordinasyonunu başarıyla test etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde deprem ve yangın senaryolarını içeren kapsamlı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeğe yakın kurgulanan uygulamada personel, afet anında doğru davranış biçimlerini ve acil durum koordinasyonunu başarıyla test etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının afet ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak ve riskler karşısında doğru refleksler geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde deprem ve yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, personel deprem anında uygulanması gereken doğru davranış biçimlerini ve yangın sonrası tahliye süreçlerindeki koordinasyonu uygulamalı olarak deneyimledi. Geniş katılımlı tatbikat, afet anlarında hızlı ve etkin müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

6,5 büyüklüğünde deprem senaryosu

Tatbikatta, merkez üssü İzmir olan 6,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırıldı. Bina içerisindeki personel, "çök-kapan-tutun" yöntemiyle kendini korumaya alırken, afet şartları gerçeğe yakın şekilde simüle edildi. Depremin ardından teknik alanda yangın çıktığı senaryosu devreye alındı. Yangın alarmının verilmesiyle birlikte ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, personelin tahliyesi başlatıldı. İlk yardım ekipleri yaralılara müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de sürece dahil oldu.

Yangın kontrol altına alındı

Toplanma alanındaki sayımda iki personelin eksik olduğu belirlenince kurtarma ekipleri harekete geçti. Bina içerisinde yaralı olduğu varsayılan personel güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Senaryonun devamında büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve mahsur kalan bir personeli kurtararak 112 Acil Sağlık ekibine teslim etti. Tüm personelin güvenli şekilde tahliye edildiğinin teyit edilmesinin ardından tatbikat başarıyla tamamlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Deprem, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AASSM'de gerçeğini aratmayan tatbikat - Son Dakika

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