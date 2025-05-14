İzmir'de Dünya Çiftçiler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de Dünya Çiftçiler Günü Coşkuyla Kutlandı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, İzmir'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çiftçiler, ziraat mühendisleriyle bir araya gelerek organik ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi aldı. Üretici kadınlar için Körfez turu düzenlenirken, ilçelerde köy tiyatroları sahnelendi.

14.05.2025 17:28  Güncelleme: 19:10
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(İZMİR) - İzmir'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü bir dizi etkinlikle kutlandı. Kültürpark üretici pazarında düzenlenen kutlama programında çiftçiler ziraat mühendisleri ile bir araya gelerek organik tarımdan sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar pek çok konuda bilgi edindi. Hafta boyunca süren etkinliklerde üretici kadınlar Bergama Vapuru ile Körfez'in tadını çıkarırken ilçelerde köy tiyatroları sahnelendi.

İzmir'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, hafta boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her çarşamba Kültürpark'ta kurduğu üretici pazarında düzenlenen kutlama programında ise çiftçiler keyifli bir gün geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun marşlarıyla renklenen üretici pazarında, organik tarım ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ile ilgili söyleşi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür üreticilerin çiftçiler gününü kutladı.

"Kırsal kalkınmayı artırmak için mücadelemiz devam ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın liderliğinde, İzmir'de tarımsal üretimi geliştirmek, kırsal kalkınmayı artırmak için çalıştıklarını söyledi. İzmirlilerin güvenli gıdaya ulaşması ve çiftçinin alın terinin yerde kalmaması için mücadele edeceklerini ifade eden Üngür, "Yine İZMAR marketlerimiz de bunun bir örneği. Bu dönem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın önderliğinde, çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda iklim krizi, su kıtlığına yönelik doğru projelerle, doğru adımlarla çiftçilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Ziraat mühendisleri çiftçilerin sorularını yanıtladı

Konuşmaların ardından pazar alanında Dünya Çiftçiler Günü söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Genel Sekreteri Ziraat Yüksek Mühendisi Özge Çiçekli ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ziraat mühendisleri Evrim Pınar Mak, Dr. Elvan Hatipoğlu, Erdinç Türkön, Dr. Mesut Yüce Yıldız, Nalan Uyğun Ergin konuşmacı oldu. Çiftçilerin sorularını yanıtlayan konuşmacılar, organik tarımdan iyi tarım uygulamalarına, sürdürülebilir tarımdan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal projelerine, tarımsal sulamadan kent bostanlarına kadar pek çok konuyu masaya yatırdı.

Kadın çiftçilere Bergama Vapuru ile Körfez turu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında üretici kadınlar için, nostaljik Bergama Vapuru ile İzmir Körfezi turu düzenledi. Bir kısmının ilk kez Körfez'i görme fırsatı bulduğu turda, çiftçiler doyasıya eğlendi. Etkinlikler kapsamında Bergama, Ödemiş, Kiraz ve Tire'de ise köy tiyatrolarının oyunları sahnelendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Dünya Çiftçiler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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