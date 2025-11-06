İzmir'de 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma' Soruşturması: 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "edimin ifasına fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZ-TARIM A.Ş. ile Konak Belediyesi'nde iki ayrı "edimin ifasına fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, İzmir ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler D.K, K.B.K, A.B, O.Ö ile M.O, tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.