Alsancak Fitness Festivali\'nde sporseverleri sağanak yağış durduramadı

İzmir'de her yaştan sporseverin katılımıyla Kültürpark'ta düzenlenen Alsancak Fitness Festivali, aniden bastıran sağanak yağışa rağmen büyük bir ilgiyle devam etti.

Spor ve sağlıklı yaşama teşvik amacıyla organize edilen festival, katılımcılara hareketli anlar yaşattı. Sabah saatlerinde güneşli bir havada başlayan etkinlikler, 14.30 ile 15.30 sıralarında yerini sağanak yağışa bıraktı. Hava muhalefetine rağmen alanı terk etmeyen İzmirliler, spor yapmaya ve kurulan stantlardaki yarışmalara katılmayı sürdürdü. Festival komitesi ise yağmura aldırış etmeyen sporseverlere teşekkür etti.

Söyleşi ve spor bir araya geldi

Festivalin ikinci günü, Dr. Deniz Aytekin'in egzersizin sağlıklı yaşamdaki önemini anlattığı söyleşi ile başladı. Söyleşinin ardından Dance With Ayaz grubu sahne alarak katılımcılara müzik eşliğinde dans ve spor yapma imkanı sundu. Gün içerisinde ayrıca Can Yeşilpınar sosyal medya çağında spor ve beslenme gerçekleri üzerine bir konuşma yaparken, sporseverler müzik eşliğinde düzenlenen spinning etkinliğiyle ter döktü.

Festival yarın da sürecek

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor federasyonları ve çeşitli markaların destek verdiği Alsancak Fitness Festivali, yarın da çeşitli etkinliklere sahne olacak. Diyetisyen Safiye Taş ve antrenör Uğur Bulut'un söyleşileriyle devam edecek olan programda, gün boyu müzik dinletileri ile eğlenceli aktiviteler yer alacak. - İZMİR