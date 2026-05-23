Alsancak Fitness Festivali'nde sporseverleri sağanak yağış durduramadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alsancak Fitness Festivali'nde sporseverleri sağanak yağış durduramadı

Alsancak Fitness Festivali\'nde sporseverleri sağanak yağış durduramadı
23.05.2026 16:34  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Kültürpark’ta düzenlenen Alsancak Fitness Festivali, aniden bastıran sağanak yağışa rağmen büyük ilgi gördü. Spor ve sağlıklı yaşam temalı etkinlikler, söyleşi ve dans gösterileriyle devam ediyor.

İzmir'de her yaştan sporseverin katılımıyla Kültürpark'ta düzenlenen Alsancak Fitness Festivali, aniden bastıran sağanak yağışa rağmen büyük bir ilgiyle devam etti.

Spor ve sağlıklı yaşama teşvik amacıyla organize edilen festival, katılımcılara hareketli anlar yaşattı. Sabah saatlerinde güneşli bir havada başlayan etkinlikler, 14.30 ile 15.30 sıralarında yerini sağanak yağışa bıraktı. Hava muhalefetine rağmen alanı terk etmeyen İzmirliler, spor yapmaya ve kurulan stantlardaki yarışmalara katılmayı sürdürdü. Festival komitesi ise yağmura aldırış etmeyen sporseverlere teşekkür etti.

Söyleşi ve spor bir araya geldi

Festivalin ikinci günü, Dr. Deniz Aytekin'in egzersizin sağlıklı yaşamdaki önemini anlattığı söyleşi ile başladı. Söyleşinin ardından Dance With Ayaz grubu sahne alarak katılımcılara müzik eşliğinde dans ve spor yapma imkanı sundu. Gün içerisinde ayrıca Can Yeşilpınar sosyal medya çağında spor ve beslenme gerçekleri üzerine bir konuşma yaparken, sporseverler müzik eşliğinde düzenlenen spinning etkinliğiyle ter döktü.

Festival yarın da sürecek

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor federasyonları ve çeşitli markaların destek verdiği Alsancak Fitness Festivali, yarın da çeşitli etkinliklere sahne olacak. Diyetisyen Safiye Taş ve antrenör Uğur Bulut'un söyleşileriyle devam edecek olan programda, gün boyu müzik dinletileri ile eğlenceli aktiviteler yer alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, İzmir, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alsancak Fitness Festivali'nde sporseverleri sağanak yağış durduramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 16:57:38. #7.12#
SON DAKİKA: Alsancak Fitness Festivali'nde sporseverleri sağanak yağış durduramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.