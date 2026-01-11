İzmir İtfaiyesi, Ayağına Misina Dolanan Flamingoyu Kurtardı - Son Dakika
İzmir İtfaiyesi, Ayağına Misina Dolanan Flamingoyu Kurtardı

11.01.2026 11:26  Güncelleme: 13:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, ayağına misina dolanan bir flamingoyu başarılı bir şekilde kurtardı. Ekipler, denizde gerçekleştirdikleri dikkatli çalışmalarla flamingonun kurtarılmasını sağladı ve bu tür atıkların yaban yaşamı için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğal yaşamın korunmasına yönelik bir müdahaleye daha imza attı. İtfaiye dalgıçları, İnciraltı'nda ayağına misina dolanan bir flamingoyu başarılı bir çalışmayla kurtararak yeniden doğal yaşamına kavuşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İnciraltı Barış Manço Köprüsü yakınlarında bir flamingonun ayağına olta misinası dolandığı ihbarı üzerine ekiplerini hızla bölgeye sevk etti.

İtfaiye dalgıçlarından oluşan 4 kişilik uzman ekip, flamingonun bulunduğu alanda kurtarma çalışması başlattı. Denizde ve kıyı hattında yürütülen dikkatli ve kontrollü operasyon sonucunda flamingoya ulaşıldı. Ayağına dolanan misina nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan flamingo, bota alınarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Ekipler, hayvana zarar vermeden misinayı çıkardı.

Duyarlılık çağrısı

Yetkililer, denizlerde ve sulak alanlarda bırakılan balıkçı misinalarının kuşlar ve deniz canlıları için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekti. Özellikle flamingolar, martılar ve diğer su kuşlarının bu tür atıklara sıkça takıldığı, bunun da yaşamlarını tehlikeye attığı vurgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğayı, çevreyi ve yaban hayatını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yurttaşlara da balıkçılık sonrası misina ve benzeri atıkları doğaya bırakmamaları ve çevreye karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, İtfaiye, İzmir, Çevre

Son Dakika Yerel İzmir İtfaiyesi, Ayağına Misina Dolanan Flamingoyu Kurtardı - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir İtfaiyesi, Ayağına Misina Dolanan Flamingoyu Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.