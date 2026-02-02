Sağanak Yağışta Çukura Vatandaş Düşmüştü... İzmir Büyükşehir Belediyesi Gdz Elektrik'e Ceza Kesti - Son Dakika
Sağanak Yağışta Çukura Vatandaş Düşmüştü... İzmir Büyükşehir Belediyesi Gdz Elektrik'e Ceza Kesti

02.02.2026 14:41  Güncelleme: 15:41
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağış sırasında açılan kazı alanına düşen bir genç nedeniyle GDZ Elektrik'e 100 bin lira para cezası kesti. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu tespit edildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, dün kentte etkili olan sağanak yağış sırasında bir gencin GDZ Elektrik'in yürüttüğü çalışma kapsamında açılan kazı alanına düşmesi nedeniyle GDZ Elektrik'e 100 bin lira para cezası kesti.

İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında, GDZ Elektrik'in Alsancak Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bulunduğu kazı alanında bir genç açılan çukura düştü.

Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı.

Belediye tarafından yapılan değerlendirmede, kazı alanının olduğu bölgede araç ve yaya trafiği yoğunluğunun olduğu belirtilirken kazı alanında güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı, yağış nedeniyle bozulan güvenlik tedbirlerini yenileyecek ve gerekli müdahaleleri yapacak personelin sahada bulunmadığı tespit edildi.

Bu kapsamda, ilgili yönetmelik gereği GDZ Elektrik hakkında cezai işlem uygulanırken, firmaya 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: ANKA

