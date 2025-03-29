İzmir'de Gençler İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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İzmir'de Gençler İftar Sofrasında Buluştu

İzmir\'de Gençler İftar Sofrasında Buluştu

İzmir'in gençleri, dayanışma ve kardeşlik için düzenlenen 5. Geleneksel İftar Yemeği'nde bir araya geldi.

29.03.2025 16:35
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İzmir'in gençleri, dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen 5. Geleneksel İftar Yemeği'nde bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik değerleri ön plana çıktı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen iftar programında, gençler birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşarken, dayanışma ve dostluk bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. Katılımcılar, iftar sofrasında buluşarak Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte paylaştı. İzmir gençlik toplulukları tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlik, şehrin sosyal dayanışmasını artırmaya ve gençler arasındaki birlik ruhunu güçlendirmeye katkı sağladı. Programa; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar, futbol camiasının önde gelen isimleri, basın mensupları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Osman Harman: "Bu sofralar kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyor"

İftar programında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bayraklı Gençlik Derneği Başkanı Osman Harman, "Mübarek Ramazan ayında, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bizler, İzmir Gençlik Topluluğu olarak çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyor, bu tür buluşmaların kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğine inanıyoruz. Burada, dostluk içinde aynı sofrayı paylaşmak, Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamak bizim için büyük bir onur. Katılımınızla bu güzel akşama anlam kattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Ramazan'ın huzur ve bereketinin tüm hayatımıza yayılmasını, dualarımızın kabul olmasını temenni ediyor; sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Gençler İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

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