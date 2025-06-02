İzmir\'de Grev Devam Ediyor: İşçiler Taleplerini Dile Getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma çıkmaması üzerine 29 Mayıs'ta başlayan grev beşinci gününde sürüyor. Greve katılan işçiler, bu sabah yine toplanarak yürüyüş yaptı ve sloganlar atarak, maaşla ilgili taleplerini yineledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs'ta greve gitti. Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldiği grevin beşinci gününde, işçiler bu sabah Konak Pier önünde toplandı. Kalabalık grup, buradan sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

"Bizi anlamayanlar bizden anlayış bekliyorlar"

Kalabalığa hitap eden DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Beş gündür onurlu bir şekilde ekmeğimizi büyütmek için mücadele ediyoruz. Tek talebimiz eşit işe eşit ücret almak, bu bizim en doğal hakkımız. Aylarca sizin kiranızı ve su faturalarınızı anlattık. Bizi anlamayanlar, bizden anlayış bekliyorlar. En doğal haklı taleplerinizi İzmir Büyükşehir Belediyesine masalarda dile getirdik ancak onlar kulaklarını tıkadılar. Bizi burada halka linç ettirmek istiyorlar. Çağrı yapıyorlar çöp toplatmak için; gelin bu işi masada çözelim. Dışarıdan getirdiği halk diye tabir ettiği ve ne olduğu belli olmayan insanları tanımıyoruz, bu greve zarar vermeye çalışıyorlar, bizi oyuna getirmeye çalışıyorlar. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz ve öfkemize yenik düşmeyeceğiz. Israrla ve ısrarla bizi kaosa sürüklemek istiyorlar. Belediye başkanlarıyla bizim çöpümüzü topluyorlar. Belediye başkanları bizim çöpümüzü toplamayı bıraksınlar gitsinler ilçelerine hizmet etsinler. Görüşme bekliyoruz, hala görüşme bekliyoruz. Umarım kısa zamanda görüşme gelir. Umarız çöp toplama işi bitmiştir de masaya otururuz. Gerçekten üzülüyoruz, belediye başkanının çöp toplamasına üzülüyoruz" dedi.

"Toplu sözleşmeyi masada bitirelim"

Dün gece Alsancak Kordon'da vatandaşlarla birlikte çöp toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösteren DİSK Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, ise şunları söyledi: "Düşünün ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Alsancak'ta çöp topluyor. Bu ne kendisine ne de belediyeye yakışmamıştır. Burada aylardır hep birlikte hak hukuk mücadelesi veriyoruz. Biz senin bireysel çalışanlarınız değiliz, biz senin işçin değiliz. Biz İzmir Büyükşehir çalışanıyız. Alsancak'a yürüyüp sanki bu şehrin patronu gibi davranmaya hakkınız yok. Biz Anayasa'dan gelen hakkımızı kullanıyoruz. Siz bu davranışınızla anayasal hakkımızı çiğneyip suç işliyorsunuz. Her ilçeden, belediyeden tweetler havada uçuşuyor. Üzülerek izliyoruz. Ömer Eşki Başkanımız SODEM-SEN'in de yöneticisi. Tweet atacağına toplu sözleşmeyi masada bitirelim! Bir ilçe belediye başkanımız, çok üzülerek ifade ediyorum. Düne kadar aramızda işçiydi, şimdi Menderes Belediye Başkanı. Ne oldu belediye başkanı seçildin de işçi sınıfını mı unuttun? Bile isteyerek bizi greve çıkarttılar. Belediye bürokratları bizi greve zorladı. Şimdi tutturmuşlar bütçe diyorlar. Biz fazlasını istemiyoruz. Biz sizden sağduyu bekliyoruz. Bu toplu sözleşme yasal bir zeminde bitmediği sürece alanları terk etmeyeceğiz"

Açıklamaların ardından işçiler, halay çekerek slogan atmayı sürdürdü. - İZMİR