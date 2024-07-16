İzmir'de Gümüşçü Esnafına Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Hasan Çınar İçin Pilav ve Kitap Hayrı Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

İzmir'de Gümüşçü Esnafına Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Hasan Çınar İçin Pilav ve Kitap Hayrı Düzenlendi

İzmir'in Buca ilçesinde kız arkadaşıyla birlikte gümüşçüye giden bir kişi, elindeki pompalı tüfekle gümüşçü esnafına ateş açmış, saldırıda ağır yaralanan esnaf, hastanede hayatını kaybetmişti. Yakınları, ölen esnaf için dükkanın önünde pilav ve kitap hayrı düzenledi. İhlas Vakfı üyeleri ve esnaf arkadaşları tarafından yapılan hayırda dualar edildi ve dini kitaplar dağıtıldı.

16.07.2024 14:56
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İzmir'de kız arkadaşıyla birlikte gümüşçüye giden bir kişi, elindeki pompalı tüfekle gümüşçü esnafına ateş açmış, saldırıda ağır yaralanan esnaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yakınları, ölen esnaf için dükkanın önünde pilav ve kitap hayrı yaptı.

Olay, Buca ilçesi Şirinyer Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelmişti. Gümüşçü esnafı Hasan Çınar (45), iş yerine kız arkadaşıyla birlikte gelen B.T.'nin (30) pompalı tüfekli saldırısına uğramıştı.

Saldırıda ağır yaralanan esnaf Hasan Çınar, ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Pilav ve kitap dağıtıldı

İhlas Vakfı üyeleri ve Çınar'ın esnaf arkadaşları ise olayın yaşandığı dükkanın önünde, öğle namazının ardından pilav hayrı yaptı. Hasan Çınar anısına düzenlenen hayırda eller semaya açıldı, dualar edildi. Getirilen dini kitaplar ise çevredeki vatandaşlara dağıtıldı.

"Çok üzgünüz"

Çınar'ın dükkan komşusu esnaf Mustafa Beşkardeş, "Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Çok üzgünüz. Bütün esnaf arkadaşlarımız toplanıp bir hayır yapmak istedik. Allah kabul etsin" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Gümüşçü Esnafına Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Hasan Çınar İçin Pilav ve Kitap Hayrı Düzenlendi - Son Dakika

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