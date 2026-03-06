Buca'da Hayvan Ölümlerinde Zehirlenme Tespit Edildi - Son Dakika
Buca'da Hayvan Ölümlerinde Zehirlenme Tespit Edildi

06.03.2026 12:05  Güncelleme: 12:40
İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan hayvan ölümlerinin zehirlenme nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Buca Belediyesi ve ilgili kurumlar olaya müdahale ederek hukuki süreç başlattı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan ve kamuoyunda tepki yaratan hayvan ölümlerine ilişkin yapılan incelemede, zehirlenme sonucuna varıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 1254 Sokak civarında 14 Şubat'ta meydana gelen olay, bölgede yaşayan hayvansever vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme, 3 kedi, 1 köpek, 2 karga ve 2 tavuk olmak üzere toplam 8 hayvanın öldüğü belirlendi. Zehirlenme şüphesi üzerine olay yerinden alınan hayvanlar, toksikolojik inceleme yapılmak üzere Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi.

Enstitüde gerçekleştirilen toksikolojik analizlerde hayvanların organlarında pestisit kalıntılarına rastlanırken, ölümlerin zehirlenme sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

Analiz sonuçlarının ardından yetkili kurum olan Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da yaptığı açıklamada, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek sürecin yakından takip edildiğini kaydetti. Duman, "Yapılan analizler sonucunda hayvanların zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkili kurumlar gerekli hukuki süreci başlattı. Biz de ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

