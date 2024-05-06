İzmir'de Hıdırellez Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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İzmir'de Hıdırellez Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

İzmir\'de Hıdırellez Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

İzmir'in Selçuk ve Menemen ilçelerinde düzenlenen Hıdırellez etkinliklerinde renkli görüntüler yaşandı. Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği şenlikte onlarca kişi bir araya geldi. Menemen'de ise Hıdırellez sevinci sokaklara taştı.

06.05.2024 11:26  Güncelleme: 11:47
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İzmir'in Selçuk ve Menemen ilçelerinde, onlarca kişinin bir araya geldiği Hıdırellez etkinliklerinde renkli görüntüler yaşandı, Hıdırellez sevinci sokaklara taştı.

Selçuk Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez nedeniyle İsabey Mahallesi'nde bir şenlik düzenledi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Roman bandosu eşliğinde alana girmesiyle başlayan program, onlarca kişiyi şenlikte buluşturdu. Başkan Sengel, Hıdırellez ateşinden atladı. İsabey Mahallesi gençlerinden oluşan Roman Ritim Grubu ve Roman Dans Grubu performanslarıyla beğeni topladı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, her iki gruba da teşekkür ederek, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum; az önce iki ayrı grubun performanslarını izlediniz. Bunlardan bir tanesi ritim grubuydu. Artık Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde İsabey Mahallesi'nin yetenekli gençlerinden kurduğumuz bize ait olan, bizim insanlarımızdan olan ritim grubumuz var. Yine Roman Halk Dansları Grubumuz var. Her iki grubumuzun performansları da efsaneydi" dedi.

Hıdırellez'in baharın gelişini müjdelediği kadar bolluk ve bereketin sembolü olduğunu da belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Her zaman şunu söylüyorum; bir arada yaşama kültürünü en güzel gerçekleştiren ilçelerden bir tanesiyiz. Baharın bereketi hepimizin üzerinde olsun. Huzur, barış, mutluluk içerisinde geçecek bir dönem olsun" dedi.

Hıdırellez şenliği, daha sonra Ümmiye konseri ile devam etti.

Menemen'de coşku sokaklara taştı

Menemen'de baharın gelişi ve Hıdırellez sevinci sokağa taştı. Ahıhıdır Mahallesi'nde gerçekleştirilen Hıdırellez şenliği, ilçenin dört bir yanından Menemenliyi bir araya getirdi. Yoğurt içinde altın aramadan halat çekmeye, çuval yarışından sandalye kapmaya kadar birçok geleneksel oyunun oynandığı ve yeni nesillere aktarıldığı yarışmalarda, heyecan üst düzeydeydi.

Menemenli Tayfun ve orkestrası ile başlayan programda Hıdırellez ateşi de yakıldı. Ateş etrafında toplanan vatandaşları Romantik Erhan ve Bayan Romantik şarkılarıyla eğlendirdi.

Etkinliğe katılan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da, Hıdırellez ve baharı kutladı. Başkan Pehlivan, "Bahar demek; umut demektir, bahar demek; yeniden bir başlangıç demektir, bahar demek; tazelenmek demektir. Bu güzel etkinlikte de hep birlikte yeni bir başlangıçla tazelenmek, geleceğe umutla bakmak, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmek için bir aradayız. Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada kutladığımız Hıdırellez, bereketli olsun. Bizi kaynaştıran Ruz-i Hızır olan Hıdırellez kutlu olsun. Hıdırellez alanımızda çok güzel görüntülere şahit olduk. Yoğurt içinde altın aramadan halat çekmeye, çuval yarışından sandalye kapmaya kadar bizim de çocukluğumuzdan beri oynadığımız oyunların bugüne taşınmasından ve bu kültürün yaşamasından inanın çok mutluyum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Hıdırellez Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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