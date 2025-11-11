İzmir'de Hurda Araç Merkezi ile Ekonomiye Katkı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de Hurda Araç Merkezi ile Ekonomiye Katkı

11.11.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hurda Araç Merkezi, terk edilmiş hurda araçları ekonomiye kazandırıyor. Oto sanayi bölgelerindeki yoğun şikayetler üzerine kurulan merkez, güvenlik ve çevre kirliliği sorunlarını azaltmaya yardımcı oluyor.

(İZMİR) - Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hurda Araç Merkezi, kentin çeşitli yerlerinde çevre kirliliği ve güvenlik sorunu oluşturan terk edilmiş hurda araçları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Özellikle oto sanayi bölgelerinde yoğunlaşan şikayetleri değerlendiren zabıta ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce trafikten men edilen araçları, Menemen'de bulunan Hurda Araç Merkezi'ne getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde trafik akışını engelleyen, güvenlik sorunu yaratan, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan terk edilmiş hurda araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuya açık alanlara terk edilen hurda araçlar, Menemen'in Kazımpaşa Mahallesi'nde toplam 18 dönüm alan üzerine kurulu Hurda Araç Merkezi'ne getiriliyor. Ekipler, İzmir genelinde bulunan 12 oto sanayi sitesinin yanı sıra mahalle ile sokak aralarına terk edilen otomobilleri kaldırıyor. Hurda Araç Merkezi'ne hakkında çalıntı işlemi veya yakalama kararı bulunan araçlar alınmıyor. 6 ay içerisinde merkezden alınmayan araçlar, ilgili kamu kurumları tarafından ekonomiye kazandırılıyor.

Merkezde 601 araç bulunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak çalışma yürüttüklerine değindi.

Merkezde şu anda 601 araç bulunduğunu ifade eden Fatih Toprakdeviren, "Merkezin açıldığı 2020'den bu yana, çekim işlemini yaptığımız 194 aracı sahiplerine teslim ettik. 96 araç da Vergi Dairesi, Emlak Müdürlüğü ve İcra Müdürlüklerince satışa çıkarılarak yeni sahiplerine teslim edildi. Üzerinde borcu olmayanlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) devredilerek ekonomiye kazandırılıyor" dedi. Oto sanayi sitelerinde hurda araçların toplanması yönünde yoğun talep aldıklarını söyleyen Toprakdeviren, "İzmir genelinde toplam 12 sanayi sitesi bulunuyor. Buralarda yoğun çalışma yapıyoruz. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü önce şase numarasından aracın kaydına bakıyor. Polis ekipleri tarafından işlemleri yapılan ve trafikten men edilen araçları topluyoruz" diye konuştu.

Esnafa çağrı

Sanayi sitelerinde hurda araçları çektikten hemen sonra yerine yeni araçların konduğunu aktaran Toprakdeviren, "Bu da büyük sorun doğuruyor. 3 çekici ile günde en fazla 7 veya 8 araç çekiyoruz. Hurda araçların bu şekilde kalması toplum ve çevre sağlığı açısından risk barındırıyor. Güvenlik konusunda da sorun yaratıyor. Herkesin bu konuya özen göstermesi gerekiyor. Araçları atıl durumda uzun süre bekletmeyelim. Çevre, insan sağlığı ve güvenliği için bu tür durumlar risk barındırıyor. Esnaflardan ricamız sanayi sitelerinde uzun süre araç tutmamaları" dedi.

UKOME'nin belirlediği otopark ücretleri tahsil ediliyor

Hurda Araç Merkezi'ne çekilen araçlardan, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME)  belirlediği otopark ve çekici tahsisi ücreti alınıyor. İlgili kurumlar tarafından ihale yoluyla satışı yapılan araçların otopark ve çekici ücreti, kurumlar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ödeniyor. Araç sahiplerince otoparktan teslim alınmak istenen araçlardan da UKOME tarafından belirlenen ücretler tahsil ediliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Hurda Araç Merkezi ile Ekonomiye Katkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

09:14
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
09:05
Herkes onu konuşuyor İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Herkes onu konuşuyor! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
08:53
Utanç tablosu Türkiye’den İnekler susuzluktan boruları yaladı
Utanç tablosu Türkiye'den! İnekler susuzluktan boruları yaladı
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
02:32
Furkan Bölükbaşı “Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit“ suçundan gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 09:46:58. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Hurda Araç Merkezi ile Ekonomiye Katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.