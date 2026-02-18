İzmir\'de İlk Teravih Coşkusu

İzmir'de on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazı büyük bir coşkuyla eda edildi. Vatandaşların camilere akın ettiği mübarek gecede, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin mahyasına Türk bayrağı görseli yansıtılırken, teravih namazına çocuklar da büyük ilgi gösterdi.

İzmir'de vatandaşlar, mübarek Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kentin dört bir yanında camiler dolup taşarken, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişi büyük bir manevi iklimle karşılandı.

İzmirlilerin teravih namazı için en çok tercih ettiği noktalardan biri olan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi, bu anlamlı geceye özel bir görsellikle girdi. Caminin mahyasında Türk bayrağının yer alması vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Dualar edildi, saf tutuldu

Camiye gelen vatandaşlar, namaz öncesinde din görevlilerinin Ramazan ayının önemini ve faziletlerini anlatan vaazını dinledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, binlerce vatandaş saf tutarak ilk teravih namazını eda etti.

"Bu sene çok daha coşkuluyuz"

Ramazan ayının huzur iklimine giriş yapmanın mutluluğunu dile getiren Zeynep Gündüz, "Güzel Türkiye'mizde ve İzmir'imizde Ramazan'ın bu denli büyük bir coşkuyla karşılanması bizleri çok heyecanlandırdı. Bu yıl çok daha heyecanlı bir başlangıç yapıyoruz. Tüm İslam aleminin mübarek ayını kutluyorum" dedi.

Gündüz, bu anlamlı geceyi eğitim camiasıyla paylaşmak istediklerini belirterek, "Bugün tüm okulumuzla birlikte buradayız. Öğrencilerimizi, okul idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi davet ettik. İzmir'e değer katan nadide eserlerden biri olan Bilal Saygılı Camii Külliyesi'nde buluştuk. Çocuklarımızla birlikte maneviyat dolu, güzel bir akşam geçiriyoruz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin" diye konuştu.

Ailece teravih sevinci

İlk teravih namazı için camiye çocuklarıyla birlikte gelen Ersin Coşkun ise barış ve esenlik temennisinde bulundu. Coşkun, "Mübarek aya kavuşmanın mutluluğuyla ilk namazımızı eda edeceğiz. Rabbimden tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum," şeklinde konuştu. 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarıyla camiye gelen Coşkun, Ramazan geleneğini gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaparak, bu güzel tabloda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.