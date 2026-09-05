İzmir\'de jandarma 7 saatlik denetimde 6 bin 989 kişiyi sorguladı

(İZMİR) - İzmir'de jandarma ekiplerinin 98 ekip ve 280 personelle gerçekleştirdiği 7 saatlik denetimde 6 bin 989 kişinin sorgusu yapıldı, 1085 litre etil alkol ele geçirildi. Denetimlerde 1 kayıp kişi bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Ağustos'ta emniyet ve asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ile genel sağlık ve ahlakın korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 10.00 ile 17.00 arasında yapılan denetime 98 ekip ve 280 personel katıldı.

Denetimlerde 6 bin 989 kişinin sorgusu yapılırken, 1085 litre etil alkol ele geçirildi. Çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 48 bin 542 lira idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin kontrollerinde ayrıca 1 kayıp kişi bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.