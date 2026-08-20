İzmir'de Kaçak Steroid Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Kaçak Steroid Operasyonu

İzmir\'de Kaçak Steroid Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca ve Karabağlar'da 96 bin steroid ilaç ve 15 bin malzeme ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda 96 bin 604 adet steroid etken madde içeren ilaç, 15 bin adet imalat malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı steroid etken madde içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik projeli soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; Buca ve Karabağlar ilçelerinde bulunan; 8 ikamet, 1 depo, 1 iş yeri ve 2 araçta aramalar sonucunda 92 bin 604 adet steroid etken madde içeren ilaç, 15 bin imalat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 248 bin TL olduğu olduğu belirtildi.

Haklarında suç tespiti yapılan toplam 6 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Karabağlar, Uyuşturucu, Güvenlik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Kaçak Steroid Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Şanlıurfa’da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı

19:06
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES’i kullanarak polisi harekete geçirdi
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi
18:58
Beşiktaş ve Trabzonspor’un ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu
18:47
Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi
Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi
18:08
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
17:32
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
17:13
Polis memurunun sır dolu ölümü 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 19:31:01. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kaçak Steroid Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.