Kadın Platformu'ndan Narin Güran Protestosu - Son Dakika
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Kadın Platformu'ndan Narin Güran Protestosu

Kadın Platformu\'ndan Narin Güran Protestosu

İzmir'de Kadın Platformu üyeleri Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.

09.09.2024 21:46  Güncelleme: 00:25
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(İZMİR) - İzmir'de Kadın Platformu üyeleri Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.

İzmir'de Kadın Platformu üyeleri, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra, cansız bedeni bulunan Narin Güran için eylem yaptı. Konak ilçesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden ÖSYM binası önüne yürüyen kadınlar "Failleri korumayın, aklamayın" yazılı pankart açtı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun da katıldığı eylemde yapılan açıklamada işu ifadelere yer verildi:

"Aylardır mitinglerde, eylemlerde ve sokaklarda haykırıyoruz; 'nefrete hayır, ölümlere hayır ve şiddete hayır' diye. 'Gelin beraber yaşamı savunalım' diyoruz. Ama kim için ve kimlere karşı? Hayvanlar, çocuklar, ormanlar, kadınlar ve LGBT artı bireylerin tamamı maalesef ki bu iktidar ve kanlı ortaklarının baş düşmanlarıdır. Çünkü bu iktidar hayata, yaşama ve özgür olmaya dair her şeye nefret beslemektedir. Sözde çocukların güvenliği için güvenli sokaklar adı altında çıkarılan kanlı yasayı oy birliğiyle onaylayan bu devletin meclisi tecavüzcü cemaat ve tarikatları da aklayan hatta üstüne üstlük hatıra fotoğrafı çektiren meclisle aynı meclistir. Kendi sermayesi için dün çocukları bahane ederek hayvanların tecrit ve katliamına yasa çıkaran bu hükümetin elinde Narin ve katledilen tüm çocuklarımızın kanı bulunmakta. Aylardır eylem alanlarında İzmir yaşam hakkı savunucuları olarak haykırıyoruz. Derdiniz çocuklarsa neden Ensar'da 45 çocuk tecavüze uğradığında 'bir kereden bir şey olmaz dediniz. Çocuklar o cemaat yurtlarına hükümet desteğiyle sokulup cayır cayır yanmadı mı?

"Bizler adaleti sağlayacağız"

Çocukları bile bile taciz, tecavüz, şiddet yuvası olan cemaat yurtlarının içine iten, hukuk kurallarını işletmeyen bu devletten Narin için de adalet beklemiyoruz. Tarikat yurtlarına mahkum ettiğiniz çocuklar için kutsal aile zırvasıyla ölüme ve şiddete mahkum ettiğiniz kadınlar ve LGBT artılar için de çocukları araçsallaştırarak kendi rant kapınız için hedef gösterdiğiniz hayvanlar için de bizler adaleti sağlayacağız."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Bağlar, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın Platformu'ndan Narin Güran Protestosu - Son Dakika

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