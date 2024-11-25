İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Siyah Gelinlik Tasarımı - Son Dakika
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İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Siyah Gelinlik Tasarımı

İzmir\'de Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Siyah Gelinlik Tasarımı

İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla siyah gelinlik tasarladı. Dernek başkanı, şiddetin insanlığın yüz karası olduğunu vurguladı. Tasarım, geleneksel gelinlik anlayışını tersine çevirerek, mağdur kadınların sesi olmayı amaçlıyor.

25.11.2024 12:50  Güncelleme: 12:53
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İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, kadına yönelik şiddete dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında siyah gelinlik tasarladı. "Kadınların varlığına kasteden bir zihniyet insanlığın yüz karasıdır" mesajıyla sergilenen tasarım, fuar ziyaretçilerinden de ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından organize edilen ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yaptı. Fuarın destekçileri arasında yer alan ve Gelinlik Tasarım Yarışması'nda genç tasarımcılara mentörlük yapan İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, üyelerinin tasarımları ile gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetlerin yer aldığı bir sergi düzenledi. Serginin en dikkat çekici parçası ise kadına yönelik şiddeti ve toplumdaki şiddeti kınamak, dikkat çekmek amacıyla tasarlanan siyah gelinlik oldu.

Şiddeti kendi dilimizle kınadık

Dernek Başkanı Esin Özyiğit, "Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçinin yer aldığı, modanın ve zarafetin simgesi haline gelen bu fuarda; kadına, çocuğa, hayvana aslında kısaca insanın insana uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddete dikkat çekmek amacıyla bu fikir ortaya çıktı. Şiddete karşı kendi dilimizce imgesel bir form oluşturmak istedik. Ziyaretçilerin de ilgisiyle karşılandı. Geçmiş yıllarda Gelinlik Tasarım Yarışması'nda birincilik ve derece alan dernek üyelerimiz Taner Tabaklı ve Ezgi Mahir tarafından hayata geçirildi" dedi.

Mağdur kadınların sesi oldular

Taner Tabaklı ve Ezgi Mahir, "Tasarımımızın, geleneksel gelinlik anlayışını tersine çevirerek, şiddet mağduru kadınların sesi olmasını amaçladık. Normalde saflık ve masumiyeti simgeleyen beyaz gelinliklerin aksine, siyah gelinlik, şiddetin ve kadına yönelik olumsuz tutumların karanlık yüzünü temsil ediyor. Tasarımda, modern teknikler kullanılarak farklı bir estetik oluşturuldu; üst kısmında dikiş olmadan mumyalama ve sıvama tekniği, etek kısmında ise 50 metre kumaş kullanıldı. Modayı yalnızca güzellik ve estetikle ilişkilendirmek yerine, toplumsal sorunlara duyarlı bir araç haline getirmeyi amaçladık. Kadına yönelik şiddet, dünyanın her yerinde karşımıza çıkan bir sorun ve bu projeyle bu sorunun ciddiyetini vurgulamak istedik. Bu tasarım, toplumun her kesiminde kadına şiddetle mücadele etme bilincini artırmayı hedefliyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Siyah Gelinlik Tasarımı - Son Dakika

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