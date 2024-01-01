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İzmir'de Kapalı Marketin Dolabına Su Alan Kişi, Paranın Karşılığını Güvenlik Kamerasına Bıraktı - Son Dakika
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İzmir'de Kapalı Marketin Dolabına Su Alan Kişi, Paranın Karşılığını Güvenlik Kamerasına Bıraktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir marketin kapalı olduğunu fark eden bir kişi, dolaptan aldığı suyun parasını iş yerinin güvenlik kamerasına göstererek dolaba bıraktı. Olay, Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi ve güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir\'de Kapalı Marketin Dolabına Su Alan Kişi, Paranın Karşılığını Güvenlik Kamerasına Bıraktı
01.01.2024 - 15:29,
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İzmir'in Çeşme ilçesinde kapalı olan bir marketin dolabında su alan bir kişi, suyun parasını iş yerinin güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle markete gelen bir kişi, dolaptan su aldı. Bu esnada marketin kapalı olduğunu fark eden vatandaş, cebinden çıkardığı parayı, iş yerinin güvenlik kamerasına gösterdikten sonra marketin dolabına bıraktı.

O anlar marketin güvenlik kamerasına ise böyle yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İzmir'de Kapalı Marketin Dolabına Su Alan Kişi, Paranın Karşılığını Güvenlik Kamerasına Bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Kapalı Marketin Dolabına Su Alan Kişi, Paranın Karşılığını Güvenlik Kamerasına Bıraktı - Son Dakika
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