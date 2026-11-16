İzmir\'de katener teli koptu, İZBAN\'ın Alsancak ve Hilal istasyonları kapatıldı

İzmir'de katener teli koptu, İZBAN'ın Alsancak ve Hilal istasyonları kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İZBAN Alsancak İstasyonu'nda arızalanan trene müdahale sırasında katener telinin kopması nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonları geçici olarak kapatıldı. Seferler Kemer-Halkapınar'dan yapılırken Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvayla alternatif ulaşım sağlandı.
(İZMİR) - İzmir'de, İZBAN Alsancak İstasyonu'nda arızalanan trene müdahale sırasında katener telinin kopması nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonları geçici olarak işletime kapatıldı.
Arızanın ardından tren seferleri Kemer-Halkapınar güzergahından sürdürülmeye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesince, yolcuların ulaşımını sağlamak amacıyla Halkapınar-Alsancak arasında 845 numaralı Demiryolu Takviye Hattı otobüsleri ve tramvaylarla alternatif ulaşım imkanı oluşturuldu.
Katener hattındaki onarım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: ANKA
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