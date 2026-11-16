İzmir\'de katener teli koptu, İZBAN\'ın Alsancak ve Hilal istasyonları kapatıldı

(İZMİR) - İzmir'de, İZBAN Alsancak İstasyonu'nda arızalanan trene müdahale sırasında katener telinin kopması nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonları geçici olarak işletime kapatıldı.

Arızanın ardından tren seferleri Kemer-Halkapınar güzergahından sürdürülmeye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesince, yolcuların ulaşımını sağlamak amacıyla Halkapınar-Alsancak arasında 845 numaralı Demiryolu Takviye Hattı otobüsleri ve tramvaylarla alternatif ulaşım imkanı oluşturuldu. Katener hattındaki onarım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.