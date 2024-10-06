İzmir\'de Korku Evinin Rahatsız Edici Reklamı Tepki Çekti

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İzmir'de bir korku evinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenler tepki çekti. Sosyal medyada da tepki çeken görüntüler üzerine Alsancak semtinde bulunan korku evleri önündeki tasvirler, polis ve zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semti 1485. Sokak'taki 'Azrail Köşkü Korku Evi' isimli işletmenin dış cephesine reklam amacıyla asılan bir kanlı baş, bir başı olmayan kanlı vücut maketi, bir kafatası, 3 korku mankeni, bir kanlı çocuk maketi, bir kanlı kol ve el maketi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınarak, sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaş çektiği videoda, "Buradan çoluk çocuk geçiyor. Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye yok mu burada, böyle bir saçmalık olamaz. Bu sokaktan insanlar çocuğuyla geçemeyecek mi?" diyerek tepki gösterdi.

Rahatsız edici tasvirler kaldırıldı

Sosyal medyada paylaşılan video, İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in (19) 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki topladı. Yapılan şikayetler sonucunda polis ve İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Ekipler, Alsancak semtinde bulunan 'Freddy Korku Evi' ve diğer korku evlerindeki rahatsız edici tasvirleri de kaldırmak için çalışma başlattı.

İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 6 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren oyun evi (korku evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi. - İZMİR