İzmir\'de kurtuluş coşkusu havada ve karada SOLOTÜRK ile doruk noktaya ulaştı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri havada ve karada büyük bir coşkuya sahne oldu. Süvari birlikleri 9 Eylül 1922'de olduğu gibi heybetli atlarıyla İzmir sokaklarına coşkuyu taşırken, SOLOTÜRK gösterisi İzmirlilere unutulmaz bir 9 Eylül yaşattı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, sabahın ilk saatlerinden itibaren coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde başlayan program, akşam da gökyüzü şovuyla ve Süvari birliklerinin yürüyüşüyle devam etti. 9 Eylül kutlamalarının heyecanla beklenen bölümlerinden biri de SOLOTÜRK gösterisi oldu. İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla körfez çevresini kırmızı beyaza boyadı. Yüksek hız ve çeviklik içeren SOLOTÜRK gösterisi, İzmir semalarında adeta görsel bir şölen yaşattı. Vatandaşlar nefes kesen gösteriyi hayranlıkla takip etti. Gündoğdu Meydanı, vatandaşların buluşma noktası oldu.

Süvari birliklerine büyük ilgi

9 Eylül kutlamaları, karada da sürdü. Süvari birlikleri 9 Eylül 1922'de olduğu gibi heybetli atlarıyla İzmir sokaklarındaydı. Kültürpark Lozan kapısından çıkan birlikler, Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında geçit yaptı. Süvari birliklerinin ilerleyişine İzmirliler de alkışlarla destek verdi, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.