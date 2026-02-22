Selçuk'ta Mağarada 9 Saatlik Kurtarma Seferberliği - Son Dakika
Selçuk'ta Mağarada 9 Saatlik Kurtarma Seferberliği

22.02.2026 17:08  Güncelleme: 23:01
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen mağara eğitim etkinliği sırasında 5 metre yükseklikten düşen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi, 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından güvenli bir şekilde hastaneye sevk edildi.

(İZMİR) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Sütini Mağarası'nda düzenlenen eğitim etkinliği sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi, 9 saat süren zorlu çalışmanın ardından kurtarıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince yolu üzerindeki Sütini Mağarası'nda Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (EMAK) tarafından mağarada eğitim ve keşif amaçlı etkinlik düzenlendi.

Yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte, mağara içerisindeki dikey bir geçişte dengesini kaybeden 26 yaşındaki erkek öğrenci gece saatlerinde yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Dar ve ulaşımı güç bir noktada mahsur kalan genç için ekiplerden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, AFAD, jandarma, sağlık ekipleri sevk edilirken Mağaracılık Federasyonu kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Mağaranın dar yapısı nedeniyle ekipler yaralıya ulaşmakta güçlük yaşadı. Yapılan teknik çalışma kapsamında iple erişilen yaralı, mahsur kaldığı nokta kontrollü şekilde genişletildikten sonra sedyeyle çıkarıldı.

Yaklaşık 9 saat süren operasyonun ardından bilincinin kapalı olduğu öğrenilen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Selçuk, İzmir, Yerel, Son Dakika

