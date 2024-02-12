İzmir'de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı

İzmir'de 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polisler, bir haftada kent genelinde çok sayıda uygulama gerçekleştirdi. Yapılan faaliyetlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27'si kesilmiş hapis cezasıyla aranan 106 aranan şahıs yakalandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 'Yunuslar' olarak da bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 3 - 9 Şubat tarihleri arasında kent genelinde çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 33 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 865 gram narkotik madde, 4 bin 318 adet uyuşturucu hap ile 6 çalıntı ve 5 şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Öte yandan gerçekleştirilen uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 17 kişi, uyuşturucu madde kullanan 171 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 369 kişiye adli işlem gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 106 aranan şahıs ise yine polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

12.02.2024 14:00
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İzmir'de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı

İZMİR - İzmir'de 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polisler, bir haftada kent genelinde çok sayıda uygulama gerçekleştirdi. Yapılan faaliyetlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 27'si kesilmiş hapis cezasıyla aranan 106 aranan şahıs yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 'Yunuslar' olarak da bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 3 - 9 Şubat tarihleri arasında kent genelinde çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 33 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 865 gram narkotik madde, 4 bin 318 adet uyuşturucu hap ile 6 çalıntı ve 5 şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Öte yandan gerçekleştirilen uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 17 kişi, uyuşturucu madde kullanan 171 kişi ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 369 kişiye adli işlem gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 106 aranan şahıs ise yine polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İzmir\'de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir'de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı - Son Dakika
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