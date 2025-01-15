İzmir'de Müzisyen Uyuşturucu Togarbısı Çıktı - Son Dakika
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İzmir'de Müzisyen Uyuşturucu Togarbısı Çıktı

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İzmir merkezli operasyonda uyuşturucu ticareti yapan müzisyen ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2025 15:16
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İzmir'de uyuşturucu baskını: Müzisyen, torbacı çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satın almak için eve gelen 2 kişi ve madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarından birinin ise eğlence mekanlarında müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüphelinin maddeyi temin ettiği adresi öğrenen ekipler, operasyon için savcılıktan izin aldı. Çok sayıda personelle adresi kuşatan polis ekipleri, adreste M.O. ve C.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını, A.T. ve H.O.'nun uyuşturucu satın almaya geldiğini belirledi. Bu esnada polisleri fark eden M.O. (45), arka kapıdan kaçmaya çalıştığı esnada elinde bulunan uyuşturucu madde ve paraları kapının ardına attı. Polis tarafından kuşatılan adreste 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Müzisyen çıktı

Öte yandan adresin güvenlik kamerası ile korunduğu da öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu ticareti yapan M.O.'nun eğlence mekanlarında müzisyenlik yaptığı ortaya çıktı. M.O.'ya ait adreste yapılan aramada, yüklü miktarda metamfetamin maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 140 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O. ve C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.T. ve H.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir\'de Müzisyen Uyuşturucu Togarbısı Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Müzisyen Uyuşturucu Togarbısı Çıktı - Son Dakika

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