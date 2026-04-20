Meslek Fabrikası Krizinin Ardından Tarihi Namazgah Hamamı da Kapatıldı

20.04.2026 17:05  Güncelleme: 18:25
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Namazgah Hamamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyet hakkı gerekçesiyle tahliye edilerek kapatıldı. Hukuki süreç devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mesleki eğitim için kullanılan Meslek Fabrikası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahliye edilmesinin ardından Büyükşehir tarafından restore edilen Namazgah Hamamı da kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve eski gasilhane yapılarına el koyan Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz ay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önce kamulaştırıp, sonra restore ederek kente kazandırdığı Namazgah Hamamı'nı da "Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa Bin Mehmed Bey Vakfı" adına tescil ettirmişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyet hakkını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunduğu ve mülkiyetinin başka bir vakfa tescil edilmesine ilişkin hukuki süreç devam ettiği tarihi hamamın, bugün itibariyle kullanıma kapatıldığı ve boşaltma sürecinin başladığı öğrenildi.

Büyükşehir tarafından restore edilmişti

Tapuda "iki hamam, iki yakuthane, iki masura su" olarak kayıtlı olan taşınmaz, imar planında "Arkeoloji ve Tarih Parkı" alanında kalması nedeniyle İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda kamulaştırılarak 11 Ocak 2013'te belediye adına tescil edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan yapı için 27 Kasım 2018 tarihinde yapı kullanım izin belgesi alındı. Taşınmaz, belediye meclisinin 14 Aralık 2018 tarihli kararıyla ilgili esnaf odasına kiraya verilmişti.

Hukuki süreç devam ediyor

Konak Tapu Müdürlüğü'nün 16 Mart tarihli yazısıyla taşınmazın Vakıflar Kanunu kapsamında "Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa Bin Mehmed Bey Vakfı" adına tescil edildiği belediyeye bildirilirken belediye, taşınmazın yeniden kendi adına tescili için hukuki süreç başlatmıştı.

Belediyenin, Belediye, 27 Mart tarihli yazıyla tapu müdürlüğünden taşınmaza ilişkin ilk tesis tarihinden itibaren tüm tapu kayıtları, kadastro tespit tutanakları ve vakıf ilişkisini gösteren belgelerin gönderilmesini talep etiği ancak söz konusu yazıya henüz yanıt verilmediği ve konuya ilişkin hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

