İzmir'de Öğrenci Servis Ücretlerine Yüzde 5 Artış Yapıldı
İzmir'de Öğrenci Servis Ücretlerine Yüzde 5 Artış Yapıldı

10.02.2026 15:40  Güncelleme: 16:41
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı eğitim-öğretim dönemi için öğrenci servis taşımacılığı ücretlerinde yüzde 5 artış yaptığını açıkladı. Yeni tarifeler, resmi ve özel eğitim kurumları için ayrı ayrı belirlendi.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı eğitim-öğretim dönemi için kent içi öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini açıkladı. Yeni tarifeye göre servis ücretlerine yüzde 5 artış yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim döneminde kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini belirledi. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları raporu doğrultusunda yeni tarifelerde yüzde 5 artış yapıldı. Belediye, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı ücret tarifesi oluşturdu.

Kilometreye göre yeni ücretler

Kilometreye göre güncellenen resmi eğitim kurumu servis ücretleri, 0-3 kilometre için 2 bin 900 TL, 0-6 kilometre için 3 bin 544 TL, 0-10 kilometre için 3 bin 793 TL, 0-15 kilometre için 4 bin 489 TL, 0-20 kilometre için 5 bin 388 TL, 0-25 kilometre için 5 bin 991 TL, 0-30 kilometre için 6 bin 601 TL, 0-35 kilometre için 6 bin 916 TL ve 0-40 kilometre için 7 bin 336 TL olarak belirlendi. Aynı kilometre sınırlamalarında okul öncesi ve özel eğitim kurumları için yapılan güncellemede ise ücretler şu şekilde oldu:

"0-3 kilometre 3 bin 479 TL, 0-6 kilometre 3 bin 728 TL, 0-10 kilometre 4 bin 476 TL, 0-15 kilometre 5 bin 388 TL, 0-20 kilometre 5 bin 991 TL, 0-25 kilometre 6 bin 563 TL, 0-30 kilometre 6 bin 884 TL, 0-35 kilometre 7 bin 311 TL ve 0-40 kilometre 7 bin 836 TL."

Sistem velilere kolaylık sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, servis ücretlerini web üzerinden hesaplama imkanı sunarak velilere kolaylık sağladı. 2025 yılında kullanıma açılan https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresi üzerinden, öğrencinin konumu, okul ve mesafeye göre ücret görülebiliyor. Hesaplamalar,  meclis kararıyla alınan güncel ücret tarifesi üzerinden yapılıyor.

Kaynak: ANKA

