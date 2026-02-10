İzmir'de Öğrenci Servis Ücretlerine Yüzde 5 Artış Yapıldı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı eğitim-öğretim dönemi için kent içi öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini açıkladı. Yeni tarifeye göre servis ücretlerine yüzde 5 artış yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim döneminde kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini belirledi. Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları raporu doğrultusunda yeni tarifelerde yüzde 5 artış yapıldı. Belediye, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı ücret tarifesi oluşturdu.
Kilometreye göre güncellenen resmi eğitim kurumu servis ücretleri, 0-3 kilometre için 2 bin 900 TL, 0-6 kilometre için 3 bin 544 TL, 0-10 kilometre için 3 bin 793 TL, 0-15 kilometre için 4 bin 489 TL, 0-20 kilometre için 5 bin 388 TL, 0-25 kilometre için 5 bin 991 TL, 0-30 kilometre için 6 bin 601 TL, 0-35 kilometre için 6 bin 916 TL ve 0-40 kilometre için 7 bin 336 TL olarak belirlendi. Aynı kilometre sınırlamalarında okul öncesi ve özel eğitim kurumları için yapılan güncellemede ise ücretler şu şekilde oldu:
"0-3 kilometre 3 bin 479 TL, 0-6 kilometre 3 bin 728 TL, 0-10 kilometre 4 bin 476 TL, 0-15 kilometre 5 bin 388 TL, 0-20 kilometre 5 bin 991 TL, 0-25 kilometre 6 bin 563 TL, 0-30 kilometre 6 bin 884 TL, 0-35 kilometre 7 bin 311 TL ve 0-40 kilometre 7 bin 836 TL."
İzmir Büyükşehir Belediyesi, servis ücretlerini web üzerinden hesaplama imkanı sunarak velilere kolaylık sağladı. 2025 yılında kullanıma açılan https://servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresi üzerinden, öğrencinin konumu, okul ve mesafeye göre ücret görülebiliyor. Hesaplamalar, meclis kararıyla alınan güncel ücret tarifesi üzerinden yapılıyor.
