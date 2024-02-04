İzmir\'de öldürülen taksici Oğuz Erge Mersin\'de anıldı

İzmir'de soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşteri tarafından silahla vurularak öldürülen taksici Oğuz Erge, Mersin'de 450 taksicinin düzenlediği konvoyla anıldı.
İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı şahsın silahlı saldırısına uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge için Mersin'de 450 taksici bir araya geldi. Bir bölümü 6. Cadde otoparkında toplanan taksiciler, Marina kavşağı üzerinden karşı yönden gelen diğer meslektaşlarıyla bir araya geldi. Sahil yolu üzerinden liman kavşağına doğru konvoy oluşturan 450 taksici, İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri turu yine 6. Cadde otoparkında tamamladı. Taksicilerin araçları üzerinde yer alan Türk bayrakları ile Oğuz Erge'nin aracındaki güvenlik kamerası görüntülerini içeren görseller dikkat çekti.
"Hepimiz Oğuz Erge'yiz"
Konvoya katılan meslektaşlarına teşekkür eden taksici Mehmet Salih Günay, "Taksi camiasındaki tüm arkadaşlarımız ekmek parası kazanmak yerine gelip bizle konvoya katıldığı için onlara çok teşekkür ediyorum. İzmir'de rahmetli olan Oğuz Erge kardeşimiz sağ salim olabilirdi. Berkay olabilirdi, Mehmet olabilirdi, Seyit olabilirdi. Hepimiz Oğuz Erge'yiz. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun" dedi.
Gece gündüz trafikte olduklarını belirten Günay, "İnsanlar sağ olsun bizi çok sevdikleri için başka bir şey kullanacaklarına taksi kullanıyorlar. Güvenli bir şekilde, temiz bir şekilde biz de sevdiklerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Kavuştururken yolda el kaldıran arkadaşlarımız oluyor, üşüyenler oluyor, parası olmadığı halde gece gündüz hayrımıza diye götürdüğümüz insanlar oluyor. Şoförlerim benim kardeşim, ağabeyim, babam, annem yerine geçerler. Çünkü onlarla birlikte 24 saat koşuşturduğumuz için bizim bir ailemiz oluyor, yabancı değiller. Onun için neden onların canı tehlikeye girsin?" diye konuştu.
"Bizim sadece vites kolumuz, anahtarımız ve direksiyonumuz var"
Yetkililerden sürücü koltuğu arkasına sürücüyü güvene alacak bir çözüm talep ettiklerini belirten Günay, "Benim isteğim ve ricam hiç yoktan bir koltuk tarafından ve arka tarafına doğru çelikten bir şeyler yaparlarsa kardeşlerimizi, babalarımızı, bizi korurlarsa onlara minnettar oluruz. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Belimizde ne silahımız var, ne bıçağımız var. Bizim sadece vites kolu var, anahtarımız var, direksiyonumuz var. Yaklaşık sağ olsunlar gelenden de gelmeyenden de Allah razı olsun, 450'ye yakın araç 6. Cadde otoparkında toplandık. Trafikte rahatsız ettiğimiz vatandaşlarımız olduysa herkesin adına onlardan da çok özür diliyorum. Mecburen gitmek zorundayız. Çünkü sizin çocuklarınızı, ailelerinizi, eşlerinizi, kızlarınızı taşıyan insanlarız. Bizim başımızın belaya girmemesi için böyle bir şey hükümetten ve emniyetten rica ediyorum" şeklinde konuştu.
"Yolcuların hiçbirinin kılına zarar getirtmemeye çalışıyoruz"
Konvoya katılan taksicilerden Ali Gürkan ise, "Arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği konvoya katıldım. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Allah herkesten razı olsun. Bütün analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin can güvenliği bize ait. Bütün her şeyleriyle taksimize biniyorlar. Ama bizim can güvenliğimiz kime ait? Biz de can güvenliğimizi istiyoruz. Elimizden geldiği kadar bizim araçlarımıza binen yolcuların hiçbirinin kılına zarar getirtmemeye çalışıyoruz. Önce biz ölürüz, sonra yolcular ölür" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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