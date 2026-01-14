Martı TAG'dan paylaşımlı yolculuk için İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME'ye 48 bin dilekçe - Son Dakika
Martı TAG'dan paylaşımlı yolculuk için İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME'ye 48 bin dilekçe

14.01.2026 13:36  Güncelleme: 13:41
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin uygulanması talebiyle 48 bin dilekçeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne teslim etti. Öktem, Türkiye'de paylaşımlı yolculuk sisteminin kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde paylaşımlı yolculuğun hayata geçirilmesine yönelik açık bir talep bulunduğunu vurgulayan Öktem, yalnızca İzmir'de 1 milyon TAG kullanıcısının ve 36 bin TAG sürücüsünün paylaşımlı yolculuğu aktif olarak kullandığını ve desteklediğini ifade etti.

Fiilen kullanılan, toplumsal karşılığı olan ve ekonomik değer üreten bu ulaşım modelinin Türkiye'de kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirten Oğuz Alper Öktem, "Paylaşımlı yolculuk bugün dünyada 196 ülkede yasal düzenlemelerle uygulanıyor. Bugün paylaşımlı yolculuğun hiç uygulanmadığı ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu nedenle biz de İzmir'de topladığımız 48 bin dilekçeyi, 'Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin hayata geçirilmesi talebiyle UKOME'ye teslim ettik. Beklentimiz, paylaşımlı yolculuğun Türkiye'de güvenli ve denetimli bir ulaşım alternatifi olarak sistemin parçası haline gelmesi" dedi. - İZMİR

