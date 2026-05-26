Piyade Er Recep Demirci son yolculuğuna uğurlandı

26.05.2026 19:47  Güncelleme: 19:59
İzmir'de vatani görevi sırasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Piyade Er Recep Demirci, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene milletvekili, kaymakam ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'de vatani görevini yaptığı sırada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Piyade Er Recep Demirci, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir'de görev yaptığı sırada aniden rahatsızlanan Recep Demirci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Demirci'nin Çaycuma ilçesi Filyos beldesindeki evinde büyük üzüntü yaşandı. Hisarönü Mahallesi Hisarkent Sitesi'nde bulunan baba ocağında asker mangasının da katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunup helallik alındı.

Recep Demirci için Perşembe beldesi Yazıbaşı Mahallesi Demirciler mevkisinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Demirci, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede baba Özkan Demirci taziyeleri kabul ederken, babaannenin torununun tabutu başında ağıt yakması yürekleri dağladı. Acılı babaanne, "Biz seni terminalden davul zurnayla uğurladık. Seni burada bırakıp nasıl gideceğiz oğlum" sözleriyle gözyaşı döktü.

Cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Turunç, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, Zonguldak Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Türkmen Köse, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

