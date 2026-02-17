İzmir'de Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu

(İZMİR) - İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, 300 gram ramazan pidesinin liradan satılacağını açıkladı. Artan maliyetlere dikkati çeken Sırtı, pide ile ekmeğin kıyaslanamayacağını belirterek fiyatın diğer büyük illerle aynı seviyede olduğunu vurguladı.

İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, 300 gram pidenin 30 liradan satılacağını duyurdu.

Ramazan pidesinin hammaddelerinin daha farklı ve maliyetli olduğunu hatırlatan Sırtı, "Pidede emek de daha fazladır. Ustalık daha yoğundur. Ayrıca un, su, tuz, mayanın yanı sıra ekmekten farklı olarak çörek otu, susam, yumurta sarısı ve pekmez karışımı ilave edilir. Süt ve yoğurt ilave eden fırınlarımız da var. Dolayısıyla ekmek ile pideyi kıyaslamak doğru olmaz" dedi.

Fırıncıların zor günler yaşadığına da değinen Sırtı, "Çalışmalarımızda fırıncı esnafının hak ve menfaatlerini gözetirken halkın da çıkarlarını gözetmeye dikkat ediyoruz. Tüketicinin alım gücü düşük. Ekmek fiyatlarını belirlerken bu durum göz önüne alınıyor ve genelde fırıncı özveri gösteriyor. İzmir halkı da bunu biliyor. Bu nedenle İzmir'de Türkiye'nin diğer illerinde görülen fırıncı-vatandaş çekişmeleri yaşanmıyor, güzel bir konsensüs var" diye konuştu.

İzmir'de pidenin pahalı satıldığına dair dedikodulara itibar edilmemesini isteyen Kemal Sırtı, şunları söyledi:

"Oda olarak biz açıklamamızı yapıyoruz. İzmir'de herkes şunu bilsin; 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 30 liradır. Bunun dışında internette yayılan bazı haberlerde İzmir'de pidenin İstanbul ve Ankara'dan pahalı olduğu yazılıyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide 25 lira, 350 gram pide ise 35 lira olarak belirlenmiştir. Pidenin kilo fiyatı aynı hesaba geliyor. İzmir'de hakkıyla pişmiş, mübarek ramazan sofralarında tadında pide yenmesi için 300 gram üretiyoruz. Ramazan ruhuna yakışan budur."