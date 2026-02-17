İzmir'de Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu

17.02.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 300 gram ramazan pidesi 30 liradan satılacak, fiyatlar diğer illerle aynı seviyede.

(İZMİR) - İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, 300 gram ramazan pidesinin liradan satılacağını açıkladı. Artan maliyetlere dikkati çeken Sırtı, pide ile ekmeğin kıyaslanamayacağını belirterek fiyatın diğer büyük illerle aynı seviyede olduğunu vurguladı.

İzmir'de ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, 300 gram pidenin 30 liradan satılacağını duyurdu.

Ramazan pidesinin hammaddelerinin daha farklı ve maliyetli olduğunu hatırlatan Sırtı, "Pidede emek de daha fazladır. Ustalık daha yoğundur. Ayrıca un, su, tuz, mayanın yanı sıra ekmekten farklı olarak çörek otu, susam, yumurta sarısı ve pekmez karışımı ilave edilir. Süt ve yoğurt ilave eden fırınlarımız da var. Dolayısıyla ekmek ile pideyi kıyaslamak doğru olmaz" dedi.

Fırıncıların zor günler yaşadığına da değinen Sırtı, "Çalışmalarımızda fırıncı esnafının hak ve menfaatlerini gözetirken halkın da çıkarlarını gözetmeye dikkat ediyoruz. Tüketicinin alım gücü düşük. Ekmek fiyatlarını belirlerken bu durum göz önüne alınıyor ve genelde fırıncı özveri gösteriyor. İzmir halkı da bunu biliyor. Bu nedenle İzmir'de Türkiye'nin diğer illerinde görülen fırıncı-vatandaş çekişmeleri yaşanmıyor, güzel bir konsensüs var" diye konuştu.

İzmir'de pidenin pahalı satıldığına dair dedikodulara itibar edilmemesini isteyen Kemal Sırtı, şunları söyledi:

"Oda olarak biz açıklamamızı yapıyoruz. İzmir'de herkes şunu bilsin; 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 30 liradır. Bunun dışında internette yayılan bazı haberlerde İzmir'de pidenin İstanbul ve Ankara'dan pahalı olduğu yazılıyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide 25 lira, 350 gram pide ise 35 lira olarak belirlenmiştir. Pidenin kilo fiyatı aynı hesaba geliyor. İzmir'de hakkıyla pişmiş, mübarek ramazan sofralarında tadında pide yenmesi için 300 gram üretiyoruz. Ramazan ruhuna yakışan budur."

Kaynak: ANKA

İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

12:22
ABD ve İran arasında Cenevre’de yapılan müzakerelerin ikinci turu başladı
ABD ve İran arasında Cenevre'de yapılan müzakerelerin ikinci turu başladı
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:30:32. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.