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İzmir'de ruhsatsız silah tacirine operasyon

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde yaklaşık 3 aydır takip edilen şüphelinin otomobilinden ve adresinden 26 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız silah satışı yaptığı suçuyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, A.E. adlı bir kişinin ruhsatsız silah satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin gittiği yerleri ve görüştüğü kişileri takibe alan polis, yaklaşık 3 haftalık takibin ardından düğmeye bastı. Durdurulan otomobil içerisinde, savcılıktan alınan izinle arama yapan polis, 7 ruhsatsız tabanca ve 7 şarjöre el koydu. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 19 ruhsatsız tabanca ve 19 şarjör daha ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.