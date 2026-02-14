İzmir\'de Sağanakta Mahsur Kalan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka'da mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.



Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından su seviyesinin yükselmesi sonucu 56 yaşındaki D.D, yaşadığı barakada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye eri Alper Aksular, suyla çevrili barakada mahsur kalan D.D'yi sırtına alarak bulunduğu yerden çıkardı. Aksular, ekip arkadaşları Ali Akyar ve Cemal Zeytünlü'nün yardımıyla D.D'yi güvenli alana ulaştırdı.

Kurtarılan D.D'nin yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadığı belirtildi.

