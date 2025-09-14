İzmir'de Şehit Polisler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
İzmir'de Şehit Polisler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

İzmir\'de Şehit Polisler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi
14.09.2025 10:45
İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın anısına Kızılay tarafından bir etkinlik düzenlendi. Karabağlar Müftülüğü önünde Cuma namazı sonrası vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Etkinliğe katılanlar, şehitleri anarak birlik ve dayanışma mesajları verdiler.

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından şehitler adına anma ve dayanışma etkinliği düzenledi.

Saldırının ardından hem İzmir emniyeti hem de vatandaşlar, şehit polislerin anısını yaşatmak adına çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Türk Kızılay Karabağlar Şubesi, şehit polisler adına anlamlı bir ikram etkinliği düzenledi. Kızılay Karabağlar Şubesi, Karabağlar Müftülüğü Durmuş Akkuş Yeşiltepe Merkez Camii önünde Cuma namazı sonrası halka tavuklu pilav ve ayran dağıttı. Dağıtımda hem şehitler anıldı hem de birlik ve dayanışma mesajları verildi. Vatandaşlar, Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, "Şehitlerimizi unutmadığınız için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Karabağlar Şube Başkanı Fahretdin Yörek ise yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve halkımızla bu acıyı paylaşmak için bugün buradayız. Ruhları şad olsun," dedi.

Programa; İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, İlçe Kızılay Şube Başkanları, İlçe Emniyet ve Jandarma personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte şehitler için dualar okunurken ikramlar dağıtılarak, birlik ve beraberlik mesajları verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

